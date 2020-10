Meno di 24h dopo il momento che ha segnato la puntata di lunedì sera del Grande Fratello Vip, il giornalista sportivo Amedeo Goria è intervenuto nella polemica. Solo ieri sera, infatti, l’ex marito di Maria Teresa Ruta e padre di Guenda ha subito una tremenda sfuriata, con grida a squarciagola, da parte della ex moglie, per quello che ha detto sulla figlia in un’intervista.

Amedeo Goria, bufera per aver dato della bipolare a Guenda

Gli antefatti della vicenda risalgono alle scorse settimane, quando dopo la querelle tra mamma e figlia per il fidanzato di quest’ultima, Telemaco, da fuori dalla Casa il padre Amedeo Goria è intervenuto.

In un’intervista, ha definito “bipolare” la figlia, criticandone alcuni aspetti del carattere. Di fronte al fatto, Guenda ha reagito dicendo che lo stesso è geloso del rapporto che ha con la madre, e che gli abbia riservato un attacco “non bello“.

Più pesante e irata è stata Maria Teresa Ruta. Prima in pubblicità, quindi in diretta, è esplosa di rabbia contro l’ex marito, minacciandolo anche di querela per aver insultato la figlia in quel modo.

La replica di Amedeo Goria a Maria Teresa Ruta

Lo spazio per la replica arriva a Pomeriggio Cinque, dove Goria è stato ospite proprio per mettere un punto a questa vicenda. Qui, lo storico giornalista ha dichiarato di aver rilasciato quell’intervista per “non elogiare solo e sempre Guenda, per non farne una sorta di Santa Maria Goretti“. Quindi, ha spiegato di aver voluto “tirar fuori le spigolosità del suo caratteri: ho detto come tutti noi abbiamo lati estremi. Ho parlato di 2 poli del carattere di Guenda: una dolcezza sconfinata, ma sa anche essere forte e tenace, a volte dura“.

Per il padre, accusato di essere assente nella sua vita, quindi si è trattato di un malinteso: parlava di due poli del carattere, non di bipolarismo in senso medico. “C’è stata una cattiva interpretazione della gente. sta benissimo“.

La reazione di Barbara D’Urso

Sul perchè l’ex moglie abbia avuto una reazione così severa, Goria ha aggiunto: “Il GF è uno spettacolo di sentimenti, a volte vengono fuori anche quello che non si vuole dire.

Si è sentita attaccata lei quando sembrava avessi attaccato sua figlia“. Affrontata e forse archiviata la questione, al termine dell’intervento è arrivata però anche la critica della padrona di casa, Barbara D’Urso, che ha preso le difese della Ruta.

“Da mamma ieri sera mi sono ritrovata nelle parole di Maria Teresa. Se un padre dicesse tua figlia è bipolare, io vado, lo prendo lo chiudo in camera e gli spiego che non va detto. Mi parte la vena solo a pensarlo“. In chiusura, Goria ha annunciato la volontà di scrivere una lettera a Guenda: se il GF accetterà di leggerla, si aggiungerà un nuovo capitolo alla vicenda.

