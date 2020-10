Dopo la fine del matrimonio con Amedeo Goria, per Maria Teresa Ruta si è aperto un nuovo capitolo d’amore al fianco di Roberto Zappulla. Il marito della conduttrice conduce una vita riservata al riparo dalle telecamere, ma qualche dettaglio è emerso tra le righe di una lettera – inviata alla moglie nella Casa del Grande Fratello Vip – e un racconto che riguarda il suo passato.

Chi è Roberto Zappulla

Roberto Zappulla è il marito di Maria Teresa Ruta, uomo riservato e lontano anni luce dal mondo dello spettacolo in cui, invece, la sua dolce metà ha costruito un’importante carriera.

La biografia di Roberto Zappulla è materia in gran parte ignota al pubblico, nonostante i riflessi del gossip incornicino la sua esistenza per via dell’unione con la famosa conduttrice.

Discordanti sono le informazioni diffuse in Rete sulla sua professione: c’è chi lo descrive come fisioterapista e chi, invece, ne delinea un ritratto da produttore musicale. Si sa, però, che il fratello, Carmelo Zappulla, è un cantante neomelodico e il suo nome graviterebbe intorno al primo incontro con la Ruta.

Roberto Zappulla, marito di Maria Teresa Ruta: la storia d’amore

L’amore tra Roberto Zappulla e Maria Teresa Ruta è nato dopo la fine delle nozze della conduttrice con Amedeo Goria.

Il matrimonio risale al 2015, e sarebbe avvenuto durante un loro viaggio in Etiopia.

A rivelare qualcosa di più sulla loro storia d’amore è stata la stessa Maria Teresa Ruta, durante la sua partecipazione al GF Vip: “La verità è che abbiamo fatto delle rinunce. Lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, poi ho fatto delle cure e ci abbiamo riprovato, non è andata bene.

Sapevo che ci teneva tanto. Avevamo organizzato una inseminazione artificiale all’estero, il giorno prima gli ho detto che non me la sentivo. Lui mi ha detto ‘Ti amo lo stesso, non ti preoccupare’“.

Post di Maria Teresa Ruta – Fonte: Instagram/Maria Teresa Ruta

La rivelazione a Domenica Live

A Domenica Live, nella puntata del 25 ottobre 2020, Barbara d’Urso ha raccolto le dichiarazioni di Anna Parziale, la donna che sostiene di aver vissuto con lui 10 anni d’amore: “Abbiamo deciso di avere un figlio dopo 4 anni che stavamo insieme.

L’ho conosciuto nel 1998, nel 2000 abbiamo preso casa insieme. Manuel è nato nel 2002 (…). Il mio compagno mi tradì con Maria Teresa Ruta dopo 10 anni d’amore. Non è stata una storia di una notte come racconta lei. Lei si è permessa di infangare il mio nome di donna“.

La donna ha rivelato che l’incontro tra Maria Teresa Ruta e Roberto Zappulla sarebbe avvenuto nel 2006, quanto la conduttrice avrebbe presentato un programma del fratello, Carmelo Zappulla.

GF Vip, confronto spinoso tra Maria Teresa Ruta e la figlia Guenda