Si riaccendono i riflettori sul turbolento rapporto tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria. Protagoniste del Grande Fratello Vip, mamma e figlia stanno attraversando un momento di crisi legato al loro rapporto. Nella diretta di stasera la conduttrice rilascia, fra le lacrime, una dichiarazione sul suo passato. Guenda, ignara di tutto, rimane sconvolta.

Maria Teresa Ruta e Guenda: fase critica

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria, concorrenti del Grande Fratello Vip, stanno vivendo una fase critica del loro rapporto. Mamma e figlia, la scorsa puntata, hanno affrontato il loro doloroso passato segnato da abbandoni, incomprensioni, rabbia e lacrime.

Le due hanno dato vita ad un confronto piuttosto intenso in cui hanno chiarito alcuni aspetti del loro rapporto. Ma questa sera Alfonso Signorini affronta nuovamente la questione, focalizzandosi sulla misteriosa figura di Telemaco. Il ragazzo avrebbe infatti rubato il cuore di Guenda, anche se voci fuori dalla Casa ipotizzano un suo graduale ritorno al fianco della moglie. Ma anche la stessa Ruta è finita irrimediabilmente sotto i riflettori, con il gossip degli ultimi giorni secondo cui avrebbe avuto un flirt con lo stesso Telemaco.

La showgirl, parlando con la figlia, ha negato qualsiasi relazione con l’uomo. Ma questa sera un nuovo colpo di scena è destinato a mettere in discussione gli equilibri tra madre e figlia.

Maria Teresa: lettera dal marito Roberto

Al centro di nuove verità è Roberto, marito di Maria Teresa Ruta, che ha scritto per lei una lettera: “Ciao Maria Teresa, come ben sai non sono mai intervenuto. Lo faccio solo ora perché tu non sei la mamma che ha abbandonato i figli. A volte per i figli ci si sacrifica per il loro bene, ma tu sai quello che sei, come tu li hai sempre sostenuti e cresciuti.

Ti ricordi quanti chilometri di notte in macchina per tornare a casa dei tuoi ragazzi? Non hai mai fatto mancare nulla a nessuno dei due. Tu sei una madre che c’è e c’è sempre stata, che ancor oggi dà ai figli ogni tipo di supporto, in tutti i sensi. Sei una mamma speciale e non voglio che vengano fuori cose non vere. Non sono qui per difenderti, ma per dire la persona che sei.

Lì dentro sentiti libera di dire la verità, quella verità che non ti sei concessa mai. Fallo per il tuo bene. Devi smetterla di sacrificare sempre tutto e tutti a tuo discapito. Sappi che ci sono. Roberto“.

La verità di Maria Teresa: “Desiderava un figlio da me“

Alfonso Signorini chiede alla conduttrice spiegazioni sulle allusioni del marito a fine lettera, quando consiglia alla Ruta di liberarsi di alcune verità piuttosto importanti. Maria Teresa fa chiarezza e mette al corrente l’Italia intera, compresa la figlia Guenda, di un episodio del passato: “Lui allude al fatto che abbiamo fatto delle rinunce: lui desiderava tanto un figlio da me, ci abbiamo provato tanto, ho fato anche delle cure, per quello che mi sono allontanato anche dai miei figli, loro non lo sanno.

Abbiamo fatto queste cure, ci abbiamo provato e non è andata bene: è una cosa che desiderava tantissimo“. La conduttrice spiega in lacrime come è andata: “Noi avevamo organizzato un’inseminazione artificiale all’estero, era tutto organizzato. Il giorno prima ho detto a Roberto che non me la sentivo, non potevo fare questo a Guenda e Gianamedeo. Lui mi ha detto ‘Ti amo lo stesso, non ti preoccupare’“.

Incredulità per Guenda: “Abbiamo troppi tabù“

Guenda risponde alla madre raccontando le mancanze che hanno profondamente segnato la sua giovinezza: “Mi sono sentita improvvisamente da sola, come se mi fosse mancato un abbraccio. Sto provando a chiederlo a mamma perché è come se quella ragazzina fosse ancora lì“. E si dice incredula per il racconto in diretta di mamma Maria Teresa: “Io non sapevo di questa cosa, se non si parla mai… Forse nella nostra famiglia abbiamo troppi tabù nei sentimenti e mamma non ha affrontato tante cose. Io le scopro adesso e riesco ad arrivarci con la testa, ma il mio cuore è da un’altra parte“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, flirt tra Maria Teresa Ruta e Telemaco? Parla la conduttrice

GF Vip, Guenda e Maria Teresa Ruta in lacrime: il confronto in diretta