Le cose stanno diventando difficili, nella casa del Grande Fratello vip, tra Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.

C’era già stato un confronto tra Guenda Goria e Maria Teresa Ruta nel corso dell’ultima puntata per via della frequentazione che Guenda sta portando avanti con Telemaco dell’Aquila, visto che la stessa ha dei dubbi sul fatto che tra il suo fidanzato e la madre possa esserci stato del tenero.

A parlare in trasmissione è stata Guenda Goria, che ha raccontato di volere più chiarezza rispetto al presunto rapporto tra la madre e Telemaco: “Non so del rapporto tra Telemaco e mia madre.

L’opinione di mia madre è stata diretta e consapevole (…) Credo abbia dei pensieri che non mi ha voluto dire nella speranza che questa relazione finisse”, ha detto ad Alfonso Signorini.

Maria Teresa Ruta parla di Telemaco

Maria Teresa Ruta invece ha spiegato: “Questa persona è sicuramente una brava persona, ha 10 anni meno di me e non c’è stato nulla. È una persona brillante e spiritosa. Dovevo firmare un contratto e feci in modo di firmarlo con un’altra persona ma tra noi non c’è stato niente.

Poi se uno mi dice ‘Cosa preferisci per tua figlia?’, preferisco un 27enne scapestrato a bordo di una moto”.

Le due donne si erano già confrontate su alcuni aspetti del passato, e sul fatto che la Ruta era andata via di casa quando i figli erano adolescenti mentre il padre, Amedeo Goria, aveva già lasciato la famiglia molti anni prima.

Parla Amedeo Goria

Anche Amedeo Goria ha voluto dire la sua su determinate e complesse dinamiche familiari, parlando a Nuovo Tv del rapporto con la figlia Guenda: “Tra noi c’è sempre stato un rapporto di grande amore e tra i miei due figli il più penalizzato è stato Gian Amedeo, perché io e Maria Teresa abbiamo riservato maggiori attenzioni su Guenda”.

Secondo Goria, la figlia Guenda avrebbe un rapporto difficile con il genere maschile: “Mia figlia mi fa soffrire. Con me è bellicosa e bipolare come lo è con tutti gli altri uomini che frequenta. Il vero problema è che con sua madre non si arrabbia, mentre io sono il suo capro espiatorio”.

Il rapporto tra Amedeo Goria e Guenda

Sul loro rapporto Goria ammette comunque che la ragazza potrebbe aver sofferto molto la lontananza dal padre: “Forse Guenda è attratta dagli uomini grandi perché il padre non le è stato abbastanza vicino”.

Sul loro rapporto attuale, il giornalista racconta che sarebbe proprio Guenda ogni tanto quella che “sparisce per un po’ dal radar del padre”, anche se lui per primo racconta che “abbiamo deciso di comprare un baule da un rigattiere in cui riporre le sue cose quando lei non c’è”. Forse gesti del genere potrebbero aver portato la ragazza a prendere le distanze dalla famiglia.

Approfondisci:

GF Vip, Guenda Goria e il flirt con Telemaco: l’uomo del mistero rompe il silenzio

GF Vip, Guenda e Maria Teresa Ruta in lacrime: il confronto in diretta