Nella Casa del Grande Fratello Vip entra Amedeo Goria, per un faccia a faccia con la figlia Guenda e l’ex moglie Maria Teresa Ruta. Il triangolo familiare è stato protagonista negli ultimi giorni di accuse e forti dichiarazioni. Il giornalista questa sera si mette a confronto con le due concorrenti.

Amedeo Goria a confronto con Guenda e Maria Teresa

Negli ultimi giorni Guenda Goria e Maria Teresa Ruta sono finite al centro dell’attenzione al Grande Fratello Vip. Nello specifico madre e figlia sono venute a conoscenza, nel corso dell’ultima puntata, di alcune dichiarazioni ad opera di Amedeo Goria, padre di Guenda ed ex marito della conduttrice.

Il giornalista ha mosso alcune accuse nei confronti della figlia, considerata “bipolare“: una parola molto forte che ha scatenato l’ira irrefrenabile di Maria Teresa in diretta tv. Il clima instabile a tinte familiari che si respira fra l’interno e l’esterno delle mura della Casa torna protagonista nella puntata di questa sera. Madre e figlia, infatti, riceveranno la visita a sorpresa di Amedeo Goria per un confronto faccia a faccia.

Amedeo Goria su Guenda: “È sanissima, più di me“

Il primo confronto vede contrapposti Maria Teresa Ruta e Amedeo Goria.

Da subito la sensazione è quella di un confronto pacifico nei toni e il più possibile chiarificatore. Il giornalista ammette: “Guenda è troppo matura per non aver dato il giusto peso a delle parole che ho scambiato in una chiacchierata con un giornalista. Tu mi conosci, non amo i panegirici quindi in un’intervista non voglio solo spendere elogi, ma ho detto che anche Guenda ha il suo caratterino. Ha due lati: uno in cui è capace di un enorme dolcezza, si commuove.

Dall’altro lato sa essere tenace e forte e sa prendere posizione. Quando incontra me, a volte bisticciamo. Ma tu sai quanto la amo, mi scuso per le parole. Lei è sanissima, più di me. Io me la prendo con te, perché devi smetterla di dire che hai trascurato Guenda: sono io che l’ho trascurata“.

La risposta di Maria Teresa Ruta

La conduttrice apprezza le scuse dell’ex marito e spende per lui parole positive, nonostante la rabbia degli ultimi giorni: “Queste parole arrivano a Guenda.

Le cose che abbiamo sentito quella sera ci hanno dato un colpo al cuore. Ma ti amiamo per quello che sei e non cambieremo papà. Per certe cose i nostri figli hanno ancora bisogno di noi e io l’ho scoperto qui“. Goria le risponde: “Siamo una famiglia scollata, allargata, ma dico sempre che siamo unitissimi nelle nostre divisioni“. E aggiunge: “Io sono e rimarrò single, i miei unici due amori sono Guenda e Gianamedeo“.

Padre e figlia a confronto

Il confronto successivo tra padre e figlia scorre sul filo dei chiarimenti e, anch’esso, ha toni molto pacati.

Il giornalista ammette: “Hai ragione, a volte dovrei calmarmi un pochino. Ho urtato la tua sensibilità di figlia e di donna. A volte ti faccio arrabbiare, ma penso che tra padre e figlia non è facile“. Guenda prova a spiegargli: “Non devi essere geloso del rapporto che ho con mamma, perché come vedi abbiamo pregi e difetti. Io voglio che tu sappia quanto ti voglio bene e quanto ti assomiglio. A volte, te l’ho detto, vorrei che tu facessi un po’ il mio papà, vorrei sentire la tua stima nei miei confronti. Mi sento una donna che prova ad essere felice, ci metto il cuore, non cerco scorciatoie.

Vorrei che buttassi il cuore oltre e mi dessi un abbraccio forte, da papà“.

“Non credo che si senta poco protetta“

Il giornalista poi mette in chiaro una questione: “Non credo che si senta poco protetta. Oggi conosciamo i figli e i ragazzi di oggi che sono collegati in continuazione al cellulare, sono molto social. Anche trovare il tempo per abbracciare i figli non è facile“. La figlia gli viene incontro rimembrando alcune ferite del passato: “Non sono attaccata ai social. Papà ha perso la madre da giovane e credo che si una ferita ancora aperta.

Credo che papà abbia dei problemi con il femminile, e tutt’ora ce li ha“.

