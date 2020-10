Non si spegne la curiosità intorno alla vita sentimentale di Guenda Goria, in gioco con la madre Maria Teresa Ruta nella Casa del GF Vip. La giovane, che ha svelato nel reality il suo amore per un uomo “misterioso”, Telemaco, ora è destinataria di una serie di dichiarazioni che arrivano dritte da un presunto passato: parla Christian Leone, l’uomo che sostiene di essere il suo ex fidanzato e che ora chiede verità.

Guenda Goria: parla un ex fidanzato

È noto che tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip finiscano sotto i riflettori non solo per le dinamiche interne al gioco, ma anche – forse soprattutto – per la loro esistenza al di fuori del reality.

Molta curiosità, in particolare, ha scatenato la storia di Guenda, figlia di Amedeo Goria e Maria Teresa Ruta impegnata, con lei, nella trasmissione.

Al pari delle questioni più strettamente familiari – rapporto con i genitori in primis – il passato e il presente sentimentali di Guenda Goria sono stati oggetto di pressing da parte delle cronache rosa, e dopo la confessione sull’amore per un uomo separato, Telemaco Dell’Aquila, arriva dell’altro a condire il racconto.

Si tratterebbe di alcune dichiarazioni rilasciate da un ex fidanzato al settimanale Chi, diretto da Alfonso Signorini. Il nome è Christian Leone, e avrebbe parecchie cose da tirare fuori dal cassetto dei ricordi.

Christian Leone a Guenda: “Dì la verità su di noi“

Nel corso della sua intervista, Leone avrebbe sostenuto di aver avuto avuto un flirt con Guenda Goria prima dell’inizio della storia con Telemaco. Il loro primo incontro sarebbe avvenuto in Egitto, nel 2019.

“Ci siamo conosciuti a Sharm l’anno scorso e abbiamo avuto una liaison, anche se io all’epoca ero sposato e Guenda lo sapeva.

Lei è dovuta volare a Milano per lavoro e quando è ritornata a Sharm dopo Capodanno e ci siamo rivisti le ho detto che non era scattato l’amore per me allora si è fatta consolare da Telemaco… è così che è iniziata con lui“. Christian Leone avrebbe anche lanciato un invito alla giovane: “Dì la verità su di noi“.

Le parole sulla storia con Telemaco Dell’Aquila

Ma non è tutto, perché Christian Leone avrebbe anche parlato del rapporto tra la figlia di Maria Teresa Ruta e l’uomo di cui ora sarebbe innamorata: “Guenda è una ragazza d’oro, ma spesso agisce senza pensare alle conseguenze.

Io penso che anche la storia con Telemaco sia più una sindrome da ‘crocerossina’ che amore vero“.

Il pubblico si interroga su quale sarà la reazione di Guenda Goria davanti a queste dichiarazioni, e non è escluso che una risposta possa arrivare nel corso della prossima puntata in prima serata.

