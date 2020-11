Sabato 14 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Su Rai 1 va in onda la 9ª puntata di Ballando con le Stelle. Su Canale 5 invece, intrattenimento e risate con le esibizioni dei talenti di Tu sì que vales. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1 va in onda una nuova puntata di Ballando con le Stelle. Nella scorsa puntata del programma di Milly Carlucci la serata si è concentrata in particolare sulla battaglia per i ripescaggi. Non ce l’ha fatta la coppia Isoardi – Todaro con Elisa ancora alle prese con l’infortunio.

A vincere la staffetta sono state Rosalinda Celentano e Tina Hoffmann. Al termine della puntata però solo la coppia Tullio Solenghi – Maria Ermachkova si è guadagnata l’accesso alla semifinale. Cosa accadrà questa sera?

Serata all’insegna delle serie tv su Rai 2. A partire dalle 21.05 una puntata in 1ª visione Rai di S.W.A.T. A seguire Criminal Minds e Bull.

Su Rai 3, dopo Le parole della settimana di Massimo Gramellini, la serata sarà in compagnia di Mario Tozzi.

La puntata di Sapiens – Un solo pianeta di questa settimana parlerà del mito di Atlantide. È esistita davvero? Ci sono delle evidenze scientifiche che potrebbero aiutarci a risolvere questo mistero?

I programmi in onda su Mediaset

Rete 4 propone il film d’azione The Bourne Supremacy. Il sequel di The Bourne Identity inizia con un Jason Bourne che porta avanti una vita tranquilla insieme alla compagna in India. La quiete viene però presto interrotta e Bourne si ritrova indagato per un crimine che non ha commesso.

Sulla scena di un delitto infatti l’agente segreto russo Kirill ha messo le impronte di Jason.

Su Canale 5 l’intrattenimento è assicurato con lo show dei talenti Tu sì que vales. Artisti, musicisti, cantanti, sportivi e cabarettisti si esibiranno davanti alla giuria composta da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Teo Mammucari.

Italia 1 propone il film Biancaneve e il cacciatore, un film a metà tra fiaba e fantasy che vede protagoniste le talentuose e bellissime attrici Charlize Theron e Kristen Stewart.

Per gli amanti dei grandi classici

Su La7 va in onda un capolavoro della comicità americana.

Indovina chi viene a cena? Il film del 1967, per certi versi ancora molto attuale, indaga in maniera divertente, spensierata ma profonda le tematiche del razzismo e delle difficoltà di accettazione di un matrimonio misto anche da parte di un proclamato liberale. La pellicola si è guadagnata 2 Oscar: uno per la migliore attrice protagonista (Katharine Hepburn) e uno per la migliore sceneggiatura originale (William Rose). Anche in Italia ottenne ben 3 premi ai David di Donatello: migliore film straniero, migliore attrice protagonista (Hepburn) e migliore attore Protagonista (Spencer Tracy).

