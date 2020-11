Pranzo movimentato nella Casa del Grande Fratello Vip. Nella giornata di oggi, è andata infatti in scena una pesante lite tra la Contessa Patrizia De Blanck e Tommaso Zorzi. La prima non ha gradito il ritardo dell’influencer a tavola, e da lì ne è nata una discussione dai toni molto accesi tra i due.

Zorzi in ritardo a pranzo, la De Blanck si infuria

Tutto è successo all’ora di pranzo: mentre gli altri concorrenti erano già seduti a tavola, Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta stavano finendo di farsi la doccia.

Richiamati a tavola, sono arrivati con qualche minuto di ritardo: molti concorrenti hanno deciso di aspettarli, ma non la Contessa De Blanck. Quando Zorzi si è seduto, ha notato appunto che Patrizia stava già mangiando: “Contessa, non aspetta?”. La stessa si è limitata a dire “No” e “Perchè no, c’ho fame e mangio” di fronte alla confusione di Zorzi in tono decisamente scocciato.

“Abbiamo aspettato tutti, non è carino” ha replicato Tommaso. A onor del vero, prima della sfuriata la De Blanck ha spiegato anche il motivo: “Devo mangiare perchè devo prendere la medicina“.

Zorzi però ha insistito: “Si, ho capito, ma due minuti…“. Questa la frase che ha scatenato di fatto la furia della Contessa, che poco dopo si è alzata da tavola e se ne è andata in camera: “Mi avete rotto le palle. Tu per primo, mi avete veramente scocciato“.

Tommaso Zorzi risponde alla De Blanck: “Hai rotto i cogl***i“

Passano i minuti, Enock prova a tirare fuori la Contessa dalla camera, mentre Zorzi insiste sul fatto che avrebbe comunque potuto aspettare. Al suo ritorno, gli animi non si placano ma si scaldano ancora di più “Come ti permetti di dare lezioni a me?

Non ti permettere: io non sono scema, le so le cose” sbotta la De Blanck. Zorzi prova a giustificarsi, ma ben presto perde anche lui la pazienza.

L’influencer quindi sbotta: “Patrizia, da quando sono qua mi sono beccato un vaffanc***o, str***o, sparati, ci siamo beccati tutti qualcosa ora per una persona che ti dice una cosa…“. Zorzi fa per andarsene, ma ne ha ancora per la Contessa: “Ma non rompere i cogl***i, sei la prima che rompe, una volta uno te li rompe a te“.

Lo sfogo della De Blanck contro Zorzi

Sempre a Zorzi, la De Blanck ha ribadito che “Sta male“. Lo scontro durante il pranzo è poi finito, ma la Contessa ha continuato a sfogarsi con Stefania Orlando nelle ore successive: “Tommaso non può permettersi, non può darmi delle lezioni di bon ton. Se davanti a tutti mi dice ‘Ah tu non aspetti’, se ti rispondo ‘Io no’ lascia stare“.

“Ho dei problemi” ha poi insistito la Contessa, che ha confessato di non averci visto più dopo quella frase di Zorzi.

La concorrente più anziana della Casa è poi tornata in gruppo, spiegando tutto agli altri concorrenti “perchè non crediate che sia matta“. “Non mi va di dire che devo prendere pasticche con lo stomaco pieno” ha confessato.

