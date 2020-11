Al Grande Fratello Vip la tensione è palpabile e il tutti contro tutti sembra sempre più inevitabile. Prima la crisi isterica di Pierpaolo Pretelli, poi la nuova entrata Selvaggia Roma che fa rivelazioni che molto hanno fatto infuriare Enock. Insomma, i gieffini sembrano molto provati e tra coloro che non le mandano a dire c’è sicuramente Dayane Mello che si scaglia contro Elisabetta Gregoraci.

Dayane Mello senza freni contro Elisabetta Gregoraci

Dayane Mello si sfoga con l’amica Adua Del Vesco, ora Rosalinda, sulle trame che i compagni del Grande Fratello Vip starebbero intessendo contro di lei.

Soprattutto la modella non sopporta Elisabetta Gregoraci, che accusa di farsi proteggere dagli altri ragazzi della Casa, che tentano di ingraziarsela solo per il suo nome, non per quello che è.

“Ha la sua storia, suo figlio, la sua carriera come non so che ca**o ha fatto nella sua vita… Ha fatto tanto perché? Perché hai sposato uno miliardario“, sbotta tra le proteste di Rosalinda. “Ha fatto cosa? Facile fare un percorso così. E tra l’altro per essere più umana adesso vuole fare il percorso più facile per arrivare in finale“.

Grande Fratello Vip, alcuni più privilegiati?

Dayane Mello continua spiegando che lei non parla male delle persone ma che ha subito cattiverie dagli altri compagni. “In questo momento penso questo“, ammette, “Lei mi ha dimostrato di essere diversa? No. Se mi avesse dimostrato di essere diversa, di prendere una posizione… Però non mi hai dimostrato niente“.

La modella dichiara che non le importa se verrà odiata da tutta Italia dopo questo programma, “però io sono fatta così.

Mi piace essere vera“. Dayane continua spiegando che farà finta di essere diversa perché “mi sono fatta un culo così nella vita. Viaggiando, lavorando, sola, morendo di fame, per venire qua e sentire una che è servita e riverita che non sa fare un ca**o nella vita?”. Insomma, tra le due showgirl il guanto della sfida è lanciato e solo la prossima elimination ci dirà se Dayane riuscirà a spuntarla.

