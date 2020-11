Al Grande Fratello Vip, l’amicizia tra Adua Del Vesco e Dayane Mello si gioca sul filo delle strategie per le nomination. Nel silenzio serale della Casa, scatta l’attrito per via di un piano “segreto” per sbaragliare la concorrenza. L’aria tra le due, dopo le tenere effusioni dei giorni scorsi, sembra densa di tensioni.

GF Vip, Adua Del Vesco e Dayane Mello: scontro sulle nomination

Nella Casa del Grande Fratello Vip spunta l’ombra di una tensione sommersa tra Adua Del Vesco (che ora ha scelto di farsi chiamare Rosalinda Cannavò, suo vero nome) e Dayane Mello: le due, unite da un forte legame maturato all’interno del reality, si sono scontrate sulle nomination e questo ha aperto all’ipotesi di una frattura nel loro rapporto.

Nella notte, le concorrenti hanno discusso sulla questione delle strategie per portare al televoto i coinquilini meno affini al loro percorso. Un “piano” che la Mello avrebbe provato a far digerire e sposare all’attrice senza successo, incassando una netta presa di posizione che avrebbe fatto innervosire la modella fino a voltarle le spalle.

Adua Del Vesco “scarica” Dayane Mello e rifiuta il suo piano

Oggetto della discussione, la strategia pensata da Dayane Mello per eliminare dal gioco uno dei due “rivali”, tra Stefania Orlando e Fancesco Oppini.

La modella brasiliana si sentirebbe “odiata” e incompresa. complici le recenti liti esplose con alcuni coinquilini, e ha sottolineato di aver percepito una crescente distanza anche con Elisabetta Gregoraci. Motivazioni che l’avrebbero spinta a predisporre un piano in cui coinvolgere Adua Del Vesco, refrattaria, però, all’idea di assecondarlo.

“Non ci arrivo, non ci voglio arrivare – ha risposto l’attrice –. Non me ne frega una mazza, io al momento che voglio votare voto quello che mi sento, al di là di tutto, di ogni cosa. Se andrò in nomination pazienza, se tornerò a casa va bene. Non voglio avere niente a che fare con ‘sti intrugli, sto bene così come sto“.

A quel punto, Dayane Mello si è voltata dall’altra parte, offesa perché, a suo dire, l’amica avrebbe liquidato le sue parole come insensate. “Non ti si può dire niente“, ha concluso Adua Del Vesco, chiudendo così la discussione, parentesi lontana anni luce dalle dolci effusioni in giardino di pochi giorni fa.

*Dayane che parla di nomination e su come mettersi d'accordo*

