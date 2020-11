La Casa del Grande Fratello Vip sembra essersi schiarata contro Dayane Mello dopo le ultime vicissitudini. I concorrenti le imputano mancanza di trasparenza e una forte ambiguità nei suoi comportamenti, compresa la stretta vicinanza a Adua Del Vesco. Questa sera, in puntata, Alfonso Signorini mette a confronto la modella con il resto della Casa.

La Casa contro Dayane

L’ambiguità che più volte Dayane Mello ha manifestato all’interno della Casa del Grande Fratello Vip è oggetto di dibattito in questa puntata. I suoi coinquilini, infatti, sono giunti alla conclusione che ogni sua azione sia indirizzata ad acquisire maggiore visibilità e ad emergere in puntata.

A cominciare dai diversi avvicinamenti, giudicati ambigui, prima a Enock e Francesco Oppini, sino all’attuale rapporto di complicità con Adua Del Vesco. Tommaso Zorzi e altri membri della Casa hanno voluto mettere in guardia l’attrice dalla ‘finta’ amicizia di Dayane, considerata dai più doppiogiochista. Non sarà dunque una puntata semplice per la modella, come non lo è stata la scorsa, quando l’ingresso di Stefano Bettarini in veste di concorrente è coinciso con un duro faccia a faccia con la ragazza.

Dayane e Adua: il sodalizio si rafforza

In diretta, Alfonso Signorini introduce l’argomento e nella Casa esplode subito il caos. Dayane si scaglia contro tutti coloro che mettono indubbio la lealtà e trasparenza del rapporto che la lega all’amica: “Io e Adua ci siamo unite sempre: non gioco con lei, cerco di vivere la mia esperienza. La gente vuole sempre distruggere le cose belle, ma per essere al fianco di Adua quando aveva un momento difficile non c’è mai stato nessuno“. Anche Adua prende parole e cerca di difendere Dayane: “Ognuno può avere diverse opinioni.

Però una cosa che voglio dire: siccome è stato detto più volte che sono una persona debole, dico che non lo sono, forse sono molto sensibile e questa sensibilità è spesso scambiata per incapacità di riconoscere il bene e il male. Oggi ascolto i consigli di tutti, ma vivo di emozioni che sento io e le emozioni che Dayane mi dà sono vere, sincere e molto forti e mi voglio basare su quelle“.

Stefania Orlando all’attacco

Antonella Elia interviene dallo studio per chiarire la sua posizione sulla vicenda: “Mi dispiaccio di vedere che creo sempre drammi.

A prescindere da questo, adesso attacco. Intanto Dayane, mi sono schierata dalla tua parte perché non mi piace vedere la vittima con persone attorno che fanno da carnefici. Secondo me è sbagliato perché credo che tu Dayane sei una persona libera, io ammiro questa tua libertà. Non posso pensare che quello che tu fai sia studiato a tavolino“. Tra coloro che si scagliano contro Dayane, invece, c’è Stefania Orlando. La concorrente negli scorsi giorni si è avvicinata a Adua per darle conforto, vedendola piangere per le continue voci sulla loro amicizia.

Ma su Dayane il giudizio è secco: “Mi è sembrata una cosa così per fare spettacolo. Tu l’altro giorno hai detto che sei entrata qui per costruirti una storia. Non avendo trovato nessuno, ti sei avvicinata a Adua“.

