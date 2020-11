Si riaccendono gli animi all’interno della Casa più spiata d’Italia: lite al GF Vip è tra Enock Barwuah e Adua Del Vesco, finita con le lacrime della concorrente a sigillare una parentesi di alta tensione. Oggetto della discussione, Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, la “coppia” più osservata e discussa di questa edizione del reality.

Enock e Adua Del Vesco: lite nella Casa

Serata movimentata nella Casa del Grande Fratello Vip, con gli animi di alcuni concorrenti che si fanno incandescenti. Poche ore fa, una lite è esplosa tra le mura di Cinecittà, protagonisti Enock Barwuah e Adua Del Vesco (all’anagrafe Rosalinda Cannavò).

Al centro della querelle, il tentativo del fratello di Mario Balotelli di risolvere le incomprensioni maturate tra Pierpaolo Pretelli e Elisabetta Gregoraci, secondo l’attrice una “invasione di campo” poco opportuna.

A detta di Adua Del Vesco, seguita a ruota dal diretto interessato, l’ex velino di Striscia, gli affari che lo riguardano insieme all’ex moglie di Briatore dovrebbero essere risolti in intimità e senza l’intervento degli altri concorrenti. Ma il parere della gieffina, espresso con delicatezza a Enock, ha scatenato la sua dura reazione.

Le parole dell’attrice non sono piaciute al ragazzo: “Far in modo che Pierpaolo ed Elisabetta chiarissero di fronte a voi magari può aver messo in imbarazzo Pierpaolo. Io in quella situazione non avrei voluto chiarire…“. “Adesso mi inc***o – ha replicato Enock – mi vuoi far passare per quello che non sono, io non sono andato sul personale. Era per ridere“.

Pretelli difende Adua Del Vesco, piovono lacrime e interviene il GF

Inutile, almeno all’inizio del diverbio, il tentativo di Pretelli di farlo ragionare su quello che sarebbe stato un banale fraintendimento.

Il concorrente è intervenuto in difesa della Del Vesco, sottolineando come non intendesse affatto dargli dell’invadente.

Il sipario si è concluso con l’intervento del Grande Fratello che, richiamando tutti a indossare il microfono – in particolare Enock – ha messo fine alla discussione.

Poco dopo, confidandosi con Pierpaolo Pretelli, la concorrente si è lasciata andare a un pianto che ha sigillato la pagina di tensione apertasi tra i due concorrenti, senza nascondere la sua amarezza per non aver avuto la possibilità di spiegare serenamente il suo punto di vista.

