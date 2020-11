Al Grande Fratello Vip la new entry Selvaggia Roma già semina zizzania, in particolare con un provato Enock Barwuah. Il fratello di Super Mario solo ieri ha dovuto sedare il crollo emotivo di Pierpaolo Pretelli e ora si ritrova un’altra gatta da pelare. L’influencer infatti racconta di un bacio che i due si sarebbero scambiati mentre Enock era già impegnato con la fidanzata Giorgia Migliorati Novello, ma il calciatore nega. Tra lui e Selvaggia Roma ci sarebbe stato solo uno scambio di messaggi.

Enock Barwuah: con Selvaggia Roma c’è stato un bacio?

Maretta nella Casa del Grande Fratello Vip, con Selvaggia Roma che racconta ai coinquilini di aver baciato Enock la scorsa estate. A sollevare dubbi è Stefania Orlando, che chiede perché la nuova entrata abbia messo in piazza i panni sporchi appena messo piede nella Casa. “È una cosa che stavo raccontando, me lo hanno chiesto i miei amici, perché non lo posso raccontare?“, ribatte Selvaggia, “Non vedo qual è il problema“.

Selvaggia Roma non sembra sapesse che all’epoca Enock fosse fidanzato con Giorgia Migliorati Novello. Il calciatore sentendosi chiamato in causa interviene: “Tu mi hai detto: ‘Non mi hai mai chiesto di uscire’.

Io ti ho detto ‘No, perché sono fidanzato’. Ti ho detto così, lì dove eravamo“. Selvaggia Roma lo accusa di star inventando la cosa: “Ma quando me lo hai detto che sei fidanzato?!! Quindi ora ti ricordi?“.

La lite tra Selvaggia Roma ed Enock Balotelli

Scontro sulla presunta notte brava di Enock

Selvaggia Roma e Enock Barwuah continuano a discutere su come siano andate le cose. “Non ti reggevi in piedi. Ma che mi vuoi co******re?

Dai, arrampicati sugli specchi“, attacca la modella. Enock prova a spiegare la sua versione dei fatti, ma Selvaggia non dà scampo: “Hai paura che la tua fidanzata si inca**i? Magari non eri fidanzato all’epoca“.

Enock ricorda che sarebbe stata lei a chiedergli di uscire, ma Selvaggia diventa una furia: “Io e te ci siamo baciati e non venire a dirmi di no!“, sbotta. “Non ti ho baciato, hai sbagliato persona“, chiude Enock, ma la modella sembra certa della sua versione. “Mi hai invitato pure in albergo, ma non sono venuta“, continua Selvaggia, che avrebbe anche dei messaggi come prova.

Ammissioni al Grande Fratello Vip

In un confronto con Andrea Zelletta, Enock ammette l’esistenza dei messaggi compromettenti, ma la sua versione è diversa: “Sono in****to, i messaggi dicono ciò che dice lei ma li ha inviati il mio migliore amico“, spiega.

Il problema è che all’epoca il calciatore era già impegnato con Giorgia Migliorati Novello. L’imprenditrice su Instagram si è però mostrata solidale con il fidanzato e ha pubblicato una Storia indirizzata a Selvaggia Roma. “E come direbbe qualcuno..

‘Via a giocare un po’ più in là’.. Ciao magnifica“.

