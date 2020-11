Al Grande Fratello Vip fa il suo ingresso nella Casa Selvaggia Roma. L’influencer ed ex volto di Temptation Island sarebbe dovuta entrare assieme a Stefano Bettarini e Giulia Salemi, ma è stata bloccata dal Covid. Il suo ingresso, questa sera, è vulcanico: prima un faccia a faccia con Elisabetta Gregoraci, poi l’incontro con l’ex fiamma Pierpaolo Pretelli.

Selvaggia Roma al GF Vip: è la volta buona

Giovane, determinata e senza peli sulla lingua, Selvaggia Roma è pronta a fare il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello Vip. La ragazza sarebbe dovuta entrare a Cinecittà qualche puntata fa assieme ad altri due neo-concorrenti: Giulia Salemi e Stefano Bettarini, quest’ultimo però squalificato e già fuori dai giochi.

Ma l’annuncio di Alfonso Signorini aveva bloccato i loro ingressi a causa di una sospetta positività al Covid, che alla fine si è rivelata essere proprio la Roma. Bloccata a casa dal virus, la giovane influencer è pronta ora ad intraprendere questa nuova avventura televisiva.

La neo-‘Vippona’, tuttavia, è già nota a una buona fetta di pubblico per alcune passate partecipazioni a programmi Mediaset.

Nel 2011 ha partecipato a Uomini e donne in veste di corteggiatrice dell’ex tronista Alessio Lo Passo. 6 anni dopo, nel 2017, ha acquisito decisamente più popolarità per la sua partecipazione a Temptation Island, cui ha preso parte con l’allora fidanzato Francesco Chiofalo, noto ai più come ‘Lenticchio’.

Confronto tra Selvaggia e Elisabetta Gregoraci

Questa sera è la volta buona e così Selvaggia Roma si prepara a varcare la fatidica Porta Rossa. Non prima, però, di essersi collegata con Alfonso Signorini e aver affrontato un tema spinoso. La ragazza, infatti, in passato ha avuto un flirt con Pierpaolo Pretelli e, dietro il suo ingresso nella Casa, si celerebbe un intento ben preciso.

Alla domanda del conduttore sulla possibilità di riconquistare l’ex Velino, strappandolo così a Elisabetta Gregoraci, la Roma risponde: “Perché no?“. E aggiunge: “Ci sono stati due baci, chissà se se li ricorda. Ci conosciamo da circa due anni tramite amici di amici“.

Alfonso Signorini si collega poi con la Casa e chiede di lasciare Elisabetta Gregoraci sola in salone. La ragazza, infatti, incontra proprio la ‘rivale in amore’ da dietro il vetro: inizia così un confronto tra le due donne, moderato ma pungente.

Ad attaccare è subito Selvaggia: “Io a Pierpaolo sono molto affezionata, ho visto che un po’ ti sei divertita“.

“Ci hai marciato su un bel po’“

Elisabetta Gregoraci non ci sta a sentire queste parole e le risponde: “Non è che ci siamo divertiti noi ci vogliamo bene. Avere una persona che ti supporta“. Ma la Roma ne è convinta: “Ho notato però che ci hai marciato su un bel po’. L’ho visto piangere, Eli si è visto che ci hai giocato con lui.

L’hai fatto soffrire e non se lo merita, è un bravo ragazzo“.

Anche la Gregoraci è convinta di quello che pensa: “Io e Pierpaolo ci siamo parlati, siamo stati chiari da sempre. Ci vogliamo bene“. E la Roma rivela, a seguire: “Pierpaolo mi interessa, tanto. Non ci siamo mai stati indifferenti, però c’è stata un’amicizia speciale, gli voglio molto bene. Ci sono stati due baci, un interessamento da parte di entrambi“.

L’incontro con Pierpaolo

I ragazzi tornano in salone e la sorpresa stavolta è per Pierpaolo, che riceve in giardino la visita di Selvaggia. I due iniziano a parlare, ma il ragazzo non si scompone quando Alfonso Signorini gli rivela che la ragazza ha ammesso che tra i due ci sono stati baci nel passato.

Anche Elisabetta Gregoraci lo intima a dire la verità. Alla fine il ragazzo crolla e rivela che qualche bacio è scappato ma solo vicino alla bocca, ammettendo comunque che un flirt, anche se breve, c’è stato.

A seguire, con grande stupore dei ‘Vipponi’ e soprattutto grande allarmismo, Selvaggia Roma corre da Pierpaolo e lo abbraccia. Tutti i concorrenti si sconvolgono perché, essendo persona esterna, è tenuta a mantenere il distanziamento sociale. Ma è la stessa Roma ad annunciare, subito dopo, di essere una nuova concorrente del reality.

