La lunga permanenza all’interno della Casa del Grande Fratello Vip inizia a pesare ai concorrenti. Le tensioni sulle nomination scoppiano e alcuni gieffini iniziano a mostrare i primi segni di cedimento. È il caso di Pierpaolo Pretelli, che ha visto entrare nel reality l’ex Selvaggia Roma, e che ora viene messo sotto accusa da Andrea Zelletta dopo la nomination.

Il velino però reagisce male e scoppia in un pianto disperato, un crollo che lo spinge a tentare di uscire dalla Casa, gesto che gli sarebbe costato l’espulsione immediata. A impedirglielo ci sono i suoi compagni, in primis Elisabetta Gregoraci ed Enoch Balotelli.

Pierpaolo Pretelli crolla dopo lo scontro con Andrea

Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli hanno un durissimo scontro dopo che l’ex velino ha nominato il modello per l’eliminazione, insieme a Massimiliano Morra e Dayane Mello. “È un gioco, tocca fare delle scelte“, si difende Pretelli urlando, ma Zelletta non dà scampo accusandolo di aver fatto “una scelta televisiva“.

Pierpaolo ci rimane davvero male e sbotta anche con Maria Teresa Ruta ed Elisabetta Gregoraci che cercano di calmarlo. “Io me ne vado“, si sfoga scoppiando in lacrime, “Non ce la faccio più.

Non reggo, sentirmi dire che ho fatto una scelta televisiva… IO!! Non reggo, fisicamente, me ne voglio andare!!“, continua disperato.

I compagni del Grande Fratello Vip lo placcano

Intervengono immediatamente i coinquilini con Elisabetta Gregoraci che lo insegue e Enoch che lo placca per impedirgli di superare la porta. Pierpaolo viene fatto sedere in uno stato di grande agitazione e anche Andrea Zelletta cerca di tranquillizzarlo.

Mentre Elisabetta gli fa bere dell’acqua, Zelletta gli tiene le mani. “Noi due ci conosciamo, io non esco“, gli dice il modello, “Io ti ho espresso il mio parere, io magari anche in un momento di difficoltà sarei stato pi pensante. Io, tu e Enoch sappiamo… Magari Enoch non ha fatto tutta la strada per entrare qui dentro. È un ragionamento che fai a mente lucida, tu magari in quel momento non l’hai avuta“.

Pierpaolo viene bloccato dai compagni mentre tenta di uscire dalla Casa

Pierpaolo Pretelli tra le lacrime però continua spiegando che non regge il dover scegliere e si giustifica per non aver scelto Patrizia De Blanck, di cui è vassallo.

“Ha 80 anni“, continua Zelletta, “Io tutelo i miei simili. Il nostro rapporto non cambia, io ti voglio un bene dell’anima, te ne vorrò anche fuori da qua. Io se ci rimango male è perché mi sei entrato dentro. Una tua parola mi ha ferito, io non potevo trattenerlo“. L’ex velino si tranquillizza un po’ e la pace con Andrea è suggellato da un abbraccio.

