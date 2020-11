Bello, fisicato e con uno sguardo magnetico, l’influencer, dj e modello Andrea Zelletta è noto al pubblico per essere stato tronista di Uomini e Donne nel 2019 e per essere uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Ma chi è Andrea Zelletta? Prima della sua esperienza da gieffino, di lui si conosceva soprattutto la romantica storia d’amore con l’ex corteggiatrice scelta nel dating show di Maria De Filippi: Natalia Paragoni. Dall’entrata nella Casa, il pubblico ha avuto modo di conoscere un po’ di più questo giovane, che prima degli inizi del programma aveva dichiarato al settimanale TV Sorrisi e Canzoni:

“Partecipo al programma per vincere e per misurare la mia capacità di sopportazione e tolleranza.

Vincere è l’unica cosa che conta. Non sono nato per stare in panchina ma per giocare da titolare. Mi piacerebbe far ridere e sorridere tutti. Sono genuino e permaloso”.

Chi è Andrea Zelletta? Biografia, vita privata e carriera

Andrea Zelletta nasce a Taranto il 2 luglio 1994, in una famiglia molto unita. Molto forte è il legame con la sorella Alessia, alla quale ha dedicato un tatuaggio sul polso.

Bello e statuario, da diverso tempo è modello e indossatore; ha lavorato come testimonial per grandi marchi tra cui Guess, Dolce&Gabbana e Armani. Andrea non è però sempre stato nel mondo della moda: in passato è stato calciatore a livello professionistico, giocando in Serie D. Trasferitosi a Milano ha dovuto appendere gli scarpini al chiodo e abbandonare la sua passione per il calcio, anche a causa di alcuni infortuni. Non ha tuttavia rinunciato allo sport, dedicandosi alla palestra e al fitness, e affiancando così alla carriera di modello il lavoro di personal trainer.

Ultima, ma non meno importante, la sua passione per la musica elettronica, che lo ha portato a cimentarsi anche come Dj. Collabora con l’etichetta tarantina Total Freedom Recordings, con cui ha prodotto la sua prima traccia ufficiale Forever young. Il giovane non ha però sempre avuto una vita fatta di moda, programmi televisivi, social, musica e notorietà. Come lui stesso ha raccontato all’interno della casa del Grande Fratello Vip a Massimiliano Morra, ha passato anche momenti difficili in cui, dichiara, “non avevo veramente un soldo in tasca”.

Da Uomini e Donne al Grande Fratello Vip 2020

La sua determinazione gli ha permesso di farsi strada e, a gennaio 2019, Andrea partecipa come tronista a Uomini e Donne, dove incontra e si innamora di Natalia Paragoni, che lui definisce la donna della sua vita e con la quale è andato a convivere quasi subito dopo la fine del programma televisivo. A settembre 2020, Andrea Zelletta entra nella casa del Grande Fratello Vip, arrivato alla sua quinta edizione. Inizialmente tra i concorrenti meno sotto i riflettori della Casa, Zelletta è stato poi protagonista di un gossip che ha scosso per un po’ le cronache rosa e di un provvedimento disciplinare da parte degli autori del reality.

Quest’ultimo è stato la conseguenza di alcuni spoiler sul programma dati dal gieffino ad altri concorrenti, dopo il suo rientro nella Casa. Il 29 ottobre, infatti, Andrea aveva dovuto abbandonare temporaneamente la casa del GF VIP per indefiniti motivi personali. Rientrato ufficialmente il 31 ottobre, ha raccontato agli altri concorrenti alcune informazioni sul programma che sarebbero dovute rimanere segrete. Con il provvedimento disciplinare, Andrea Zelletta è stato messo in nomination, rischiando l’uscita definitiva dalla Casa, ma il pubblico non lo ha eliminato.

Dalle picche al tagliaerba: i tatuaggi di Andrea Zelletta

Oltre ad appassionarsi alle sue vicende nella Casa, i fan lo seguono attivamente anche su Instagram e conoscono molto bene la passione di Andrea per i tatuaggi. Tra i più importanti ci sono sicuramente quello con il nome della sorella Alessia, tatuato sul polso destro, e l’altro nome di donna che adorna il gomito dell’ex tronista, dedicato alla zia scomparsa prematuramente.

C’è poi l’importante tatuaggio di coppia fatto con la fidanzata Natalia Paragoni subito dopo Uomini e Donne: una corona da re per lui e da regina per lei, tatuati sulla schiena subito sotto il collo.

A questi si aggiungono molti altri tatuaggi tra scritte e disegni, come il seme di picche, fatto insieme al suo migliore amico Filippo Falco, calciatore del Lecce. Il suo tatuaggio più strano? Sicuramente il tagliaerba tatuato sull’inguine, risultato di una scommessa persa.

GF Vip, Andrea Zelletta rivela il suo passato: “Non avevo un euro in tasca”