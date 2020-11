La sorpresa di Natalia Paragoni, fidanzata di Andrea Zelletta, al Gf Vip è incorniciata da uno scoop che scuote le cronache rosa. L’ex tronista di Uomini e Donne, secondo quanto lanciato da Mattino 5, avrebbe inviato dei messaggi ad Alice Fabbrica, nota influencer, “quando era già fidanzato“. Contenuti che la conduttrice, Federica Panicucci, ha letto in diretta con palpabile stupore e che testimonierebbero un inequivocabile slancio da parte dell’attuale gieffino. E l’ombra dell’infedeltà inonda i gossip sul suo conto.

Andrea Zelletta: Alice Fabbrica mostra i messaggi a Mattino 5

La storia d’amore tra il gieffino Andrea Zelletta e la fidanzata, Natalia Paragoni, incassa il colpo di un rumoroso gossip: a Mattino Cinque, Federica Panicucci ha mostrato i messaggi che l’ex tronista avrebbe inviato ad Alice Fabbrica, influencer che ha scelto di dire la sua verità davanti alle telecamere di Canale 5.

La ragazza sostiene di avere anche dei contenuti audio ricevuti su Whatsapp, e la conduttrice ha svelato alcune battute in diretta. Appena pochi giorni prima, l’incontro romantico tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni al Grande Fratello Vip.

“Hai ragione che sono fidanzato ma non sono arrendevole“, le avrebbe scritto incassando un rifiuto, e Federica Panicucci, visibilmente colpita, ha dichiarato: “Ce ne sono decine e decine, pagine intere… Io posso confermare, li ho letti, li ho visti, i messaggi ci sono“.

Dalle colonne del settimanale Nuovo, Alice Fabbrica aveva lanciato un appello alla fidanzata del gieffino chiedendole di aprire gli occhi sul suo amato, arrivando a definirlo un “traditore seriale“.

Alice Fabbrica era entrata nella Casa per un confronto con lui, e Zelletta si era detto “schifato” da quell’intervento negando completamente il suo coinvolgimento nell’affaire.

Andrea Zelletta ha tradito Natalia Paragoni?

L’interrogativo ha invaso le cronache rosa collaterali al Grande Fratello Vip, ma una risposta sembra essere contenuta nella precisazione di Alice Fabbrica durante un’intervista nel talk Casa Chi.

L’influencer, a cui è stato chiesto di inquadrare l’ultimo scambio di battute con Zelletta in una data precisa, ha risposto così: “L’ultima volta ci siamo sentiti prima del programma Uomini e Donne (dove ha conosciuto la Paragoni, ndr). Io non gli ho mai scritto, lo ha fatto sempre lui.

Non stava con Natalia, certo, gli ho semplicemente risposto, poi ha iniziato Uomini e Donne e poi si è fatto sentire ancora“.

Il più recente “contatto”, però, non sarebbe legato a precisi sms (quindi le conversazioni lette a Mattino Cinque riguarderebbero un passato che non coinvolgerebbe l’attuale fidanzata, a cui si è detto fedelissimo) quanto ad alcuni like: “Secondo me – ha aggiunto Alice Fabbrica – anche questo è un farsi sentire, perché se una persona è fidanzata non va a mettere dei like a un’altra. Non ci sono messaggi (in costanza della relazione con Natalia Paragoni, ndr) semplicemente per il fatto che l’ho bloccato.

Se non l’avessi fatto, si sarebbe comportato sempre nello stesso modo“.

