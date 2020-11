Gli attriti tra Patrizia De Blanck e Stefania Orlando al Grande Fratello Vip sono sotto gli occhi di tutti. Le due proprio non si sopportano e a non vedere di buon occhio questo conflitto è anche il marito della conduttrice. Ospite a sorpresa nella diretta di stasera, rivolge forti accuse alla Contessa per i continui insulti alla moglie.

Patrizia De Blanck: visita a sorpresa

Tra Stefania Orlando e Patrizia De Blanck non corre buon sangue e, nonostante in puntata entrambe si mostrino in rapporti amichevoli, gli attriti tra le due sono numerosi.

La Contessa le accusa di esserle sempre alle calcagna, di controllare e giudicare in maniera negativa ogni suo spostamento nella Casa. La conduttrice, invece, accusa alla coinquilina di usare sempre un linguaggio scurrile e di attaccarla continuamente con semplici pretesti.

Tra una litigata e l’altra, le due hanno spesso manifestato un reciproco malessere, ma a finire nella bufera è la De Blanck. A lei il pubblico imputa mancanza di rispetto e parolacce continue, come hanno più volte manifestato sul web. E chi non è d’accordo sui suoi comportamenti è anche Simone, marito della Orlando, pronto per un confronto con la Contessa.

“Hai fatto piangere Stefania“

Patrizia De Blanck affronta Simone, il marito di Stefania Orlando. Solo un vetro a dividerlo dalla Contessa, ma le accuse sono ben specifiche: “Innanzitutto, hai fatto piangere Stefania e questa cosa non va bene. Io non sono Conte e non posso usare certi linguaggi che tu usi verso di lei, ma ci sono i video. Sono state dette tante cose e anche brutte. A me gli insulti non piacciono, quindi deve chiedere scusa a Stefania.

Non è carino sentire certe cose e vedere la propria moglie che piange“.

La Contessa è spiazzata da queste accuse e risponde a tono: “Ma è lei che piange, non sono mica una sadica, non sono io che l’ho fatta piangere“. E aggiunge: “Non vedo perché devo avere le ramanzine, ma è lei quella che mi sta sempre alle calcagna“.

Ma il ragazzo è fermo nella sua posizione: “La colpevole è lei, l’ha insultata, lei dice le parolacce di continuo“. Solo sul finire del faccia a faccia la tensione si stempera, con i toni che diventano più pacati.

Ma il malumore del ragazzo è chiaro: i troppi insulti rivolti alla moglie non gli sono proprio andati giù e si augura che, d’ora in avanti, la Contessa utilizzi toni più pacati.

