C’è ancora molto su cui discorrere per quanto riguarda la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda ieri sera. Tanti gli scontri ma anche i momenti di forte commozione. Si parla ancora a lungo di Maria Teresa Ruta e di Alba Parietti che pur non essendo un concorrente all’interno della casa è riuscita ad accendere i riflettori su di sé incontrando il figlio, Francesco Oppini. Un momento molto emozionante che è costato al pubblico non poche lacrime e una buona riflessione sul “tempo” oltreché sul valore del rapporto tra madre e figlio.

Quanto però ha catturato l’attenzione è stato anche il forte scontro con Dayane Mello, protagonista anche di un acceso sfogo di rabbia nella notte.

Dayane Mello si sfoga su Bettarini

In molti si sono chiesti quale astio potesse agitarsi alle spalle del rapporto, se rapporto si può definire, tra Dayane Mello e Stefano Bettarini, squalificato ieri sera dal reality per aver usato all’interno della casa termini inopportuni, nella fattispecie una bestemmia. Un forte attrito tra i due che sembra trascinarsi dal passato e, stando alle parole di Dayane Mello spese nella notte tutto sembra da ricondursi alla loro passata esperienza in quel dell’Isola dei Famosi.

“Aveva tutto pianifica con i paparazzi“

“Io ero all’Isola dei Famosi e lui fin da subito mi è piaciuto – si è così sfogata la Mello raccontando ai concorrenti della casa il perché di quell’attrito con Bettarini, con lei alle Honduras ma in qualità di inviato – Dopo che sono stata eliminata abbiamo passato del tempo in piscina insieme. Vedo dei movimenti strani col telefono. Poi mi ha portata a passeggiare al mare.

Aveva tutto pianificato con i paparazzi. Aveva studiato tutto“. E sempre Dayane Mello, non trattenendo per sé più alcun dettaglio “Su quel giornale c’erano foto personali che lui aveva sul telefono. Io non sono nata ieri e vedo bene cosa accade. Però lascio perdere anche se mi puzzava. Quella notte lui è venuto nella mia camera di nascosto, non poteva entrare nessuno. In quella notte l’abbiamo fatto, poi avevo l’aereo il giorno dopo. Arrivo in Italia vedo un’edicola con io sulla copertina di Chi. Apro e vedo le foto dei paparazzi e quelle personali che ci eravamo fatte in piscina.

Mi sono sentita presa in giro“.

Approfondisci

Tutto sul Grande Fratello Vip

GF Vip, Maria Teresa Ruta in lacrime: il video-messaggio del fratello

GF Vip, Paolo Brosio eliminato al televoto: la decisione del pubblico