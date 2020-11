Il Grande Fratello Vip, nella puntata di questa sera, vede l’ingresso nella Casa dell’esplosiva Alba Parietti. L’occasione è una visita a sorpresa al figlio Francesco Oppini, concorrente del reality. Il primo confronto è con Tommaso Zorzi, grande amico del ragazzo, per poi trovarsi faccia a faccia con il figlio.

Alba Parietti entra nella Casa

Si è spesso parlato di lei entro le mura della Casa ma anche nello studio del Grande Fratello Vip, durante diverse puntate. Questa volta, però, l’entrata in scena è di quelle esplosive: Alba Parietti, infatti, nella puntata di questa sera varcherà la Porta Rossa per una visita a sorpresa al figlio, Francesco Oppini.

La showgirl è stata chiacchieratissima nel corso delle passate puntate, dalla polemica a distanza con Antonella Elia ai continui interventi sui social per parlare del figlio. Proprio su Francesco, infatti, mamma Alba ha mostrato un doppio lato. Da una parte è stata protettiva, quando si è trattato di difenderlo dagli attacchi di Tommaso Zorzi, dall’altra l’ha duramente rimproverato per le infelici frasi sessiste per le quali ha rischiato la squalifica.

Questa sera la showgirl e opinionista tv entra nella Casa per dar vita a un confronto con il figlio… e non solo.

Alba Parietti incontra Tommaso Zorzi

Alba Parietti entra in Casa e per lei il primo confronto è con Tommaso Zorzi. L’influencer ha instaurato con Francesco Oppini un rapporto speciale, fatto di amore e odio, incomprensioni e chiarimenti continui, ma comunque un rapporto sincero. Alba Parietti è qui per parlare con Zorzi di questa amicizia con il figlio: “Tommaso, devo dirti un po’ di cose. C’è stato un momento in cui mi hai fatto rabbia.

Come te, non riuscivo da giovane a far vincere la parte forte di me. La mia parte debole voleva convincersi che le delusioni della vita continuassero, quindi cercavo sempre la scusa per far sì che gli altri mi deludessero. Tu hai paura di voler bene a qualcuno“. Per poi fornirgli un prezioso consiglio: “Tommaso fai vincere il forte che è in te dal debole, non lasciare che le voci che ti dicono cose brutte. Un amico è la persona di cui conosci tutti i difetti ma cui vuoi bene lo stesso“.

La risposta di Tommaso Zorzi

Tommaso Zorzi è molto felice di queste parole e le confida di aver trovato in Francesco un amico con cui sta condividendo molto. Soprattutto il rapporto prezioso con le rispettive madri: “Il rapporto tra te e Francesco è quello che mi ha fatto avvicinare a Francesco. Insieme stiamo cercando di farci spalla spalla per risolvere un rapporto con due persone che ci hanno messo al mondo e parlare con te in questi termini mi dà sollievo, perché Francesco è una persona cui voglio un bene dell’anima“. Alba Parietti gli risponde: “Ti ringrazio, perché tu hai un’anima introspettiva che Francesco non ha“.

Le parole di mamma Alba

Arriva in seguito il fatidico confronto tra madre e figlio, in cui Alba e Francesco mettono in chiaro alcuni aspetti del loro rapporto. Un rapporto molto forte, ma segnato spesso da frasi a metà, parole non dette e verità mai svelate. Questa è l’occasione giusta per un confronto limpido e sincero, che avviene in passerella, fuori dalla Porta Rossa. A cominciare è la showgirl: “Io devo dire che quando ti ho detto di venire al GF, ti ho detto ‘Vai come se facessi il soldato’.

E invece sei riuscito a tirare fuori delle parti di te che avevo paura non venissero fuori mai, e secondo me sono state importanti per tante gente. La fortuna di poter dire a un genitore ‘Scusami, mi sono sbagliato e dirti che ti voglio bene’, a tanti non è capitata. Di questo devo ringraziare tantissimo Tommaso, che ti è stato grande amico. Alle volte bisogna confrontarsi, è strano non essersi riusciti a dire prima delle cose ma dirsele adesso. Ci manchi, però ci sei piaciuto qui anche se hai fatto e detto tante cretinate, non rendendoti conto“.

“Devo risolvere il mio problema con te“

Francesco Oppini, in lacrime, risponde con dolcezza alla madre pur mantenendo le distanze: “È la situazione più surreale della mia vita.

Quello che ti crea questo programma è qualcosa di talmente forte e contorto, ma ti scava dentro a tali livelli che non esci come prima. Io mi rendo conto di essere un ragazzo fortunato ad avere tante cose. Io so che devo risolvere il mio problema con te perché non possiamo più avere il rapporto difficile di prima. Io ho solo te come madre e tu hai solo me come figli. Ti rendi conto che vorrei venire a abbracciarti anche se non lo faccio mai?

Stai sicura che quando uscirò da qua ti abbraccerò“. L’incontro è emozionante anche e soprattutto per mamma Alba, che spende dolci parole per lui: “Fare la madre è assorbire tutto del figlio: gioia, rabbia, frustrazione, è un lavoro difficile. A volte manca il tempo di dire a una persona ‘Ti amo, ti voglio bene’. Quando uscirai parleremo di tante cose“.

