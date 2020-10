Dopo essere stata definita “gallina madre” da Antonella Elia, e l’invito di suo figlio a non intervenire sulle questioni che lo vedono protagonista al GF Vip, Alba Parietti non sembra affatto intenzionata a tacere: continua a difendere Francesco Oppini e si scaglia contro Tommaso Zorzi, aprendo a uno stillicidio di critiche e accuse a cui replica via Instagram. E tra le righe del suo sfogo di madre spunta anche un nuovo affondo all’ex volto di Non è la Rai – attuale opinionista del reality insieme a Pupo – che aveva dato del “viscido” al figlio.

Alba Parietti contro Tommaso Zorzi

Fin dalle prime battute dell’avventura di Francesco Oppini al Grande Fratello Vip, Alba Parietti non ha nascosto il suo punto di vista sulle dinamiche interne alla Casa più spiata d’Italia.

Sono in tanti, in queste ore, a chiederle di “rispettare” la volontà del figlio che, durante il reality, le ha chiesto di non intervenire sulle sue questioni. Ma la nomination, per cui ora rischia di lasciare il gioco, è stata piuttosto indigesta agli occhi della Parietti.

Per alcuni, Oppini sarebbe uno stratega e avrebbe assunto condotte da “doppiogiochista” addirittura sfruttando l’amicizia con Zorzi per mera visibilità.

La showgirl, però, non ci sta e difende a spada tratta la genuinità del suo ragazzo.

Le tensioni tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi fanno spesso irruzione nella narrazione del programma, e hanno spinto la Parietti a dire la sua più volte. Ma questo non piace a quanti, nella sua “interferenza”, intravedono il quadro di un’invadente presenza.

L’ultimo atto della battaglia di Alba Parietti pro Francesco Oppini si consuma, ancora una volta, su Instagram. È con un lungo post che la showgirl critica aspramente Tommaso Zorzi, accusandolo di aver “tradito” e “venduto” suo figlio per cercare consensi.

La showgirl risponde ai follower

Lo sfogo amaro di Alba Parietti si innesta anche nei botta e risposta con i follower, che in queste ore hanno commentato il suo parere sulle vicende che interessano Oppini e Zorzi.

“Le ricordo – ha risposto a un utente via social – che se Francesco è considerato ciò che non è, perché è una persona buona come il pane, è grazie ai dubbi che ha insinuato Tommaso in tutti.

Lo ha nominato, lo ha tradito. Fine. Lui sa di poter gestire il suo popolo dei social. Vincerà come sempre succede. Perché così va il mondo. A me fa molto male vedere ciò che è stato fatto a francesco perché non lo merita affatto. Ma se così è questo gioco, preferisco torni a casa tra persone che lo amano per come merita“.

Insomma, a detta di Alba Parietti, sarebbe meglio tornare a casa che restare “in un covo di vipere“. “Basta” chiedono a gran voce i fan di Zorzi e tanti altri commentatori su Instagram, sostenendo che quella della showgirl sia una inopportuna invasione di campo che contrasta con il volere del figlio stesso.

Nuovo affondo contro Antonella Elia

Nel corso di un altro confronto con un utente, Alba Parietti è tornata anche sulla parentesi Antonella Elia (che aveva criticato duramente Francesco Oppini additandolo come persona poco limpida, finendo per definire la showgirl “gallina madre”): “Le pare normale che io a 59 anni perché mi rifiuto di sentire dire da una zabetta che mio figlio è un viscido vengo coperta di insulti?“.

Il riferimento è tutto fuorché velato: con il termine “zabetta”, la Parietti ha dipinto Antonella Elia come pettegola, e non è escluso che nella prossima diretta arrivi una controffensiva degna di gossip.

Il commento sul chiarimento tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi

Dopo l’ennesima parentesi burrascosa pare che tra Francesco Oppini e Tommaso Zorzi ci sia stato un chiarimento, e Alba Parietti ha preso atto della situazione commentandola nuovamente sui social: “Mi scrivono che si sono chiariti? Bene, quello che Francesco decide io lo accetto, è sempre bello capirsi e darsi seconde possibilità. Quello che penso io è che l’amicizia vera la vedremo nel tempo e fuori dai giochi.

In bocca al lupo ad entrambi…“.

A stretto giro, un altro sfogo della showgirl sulle dinamiche interne alla Casa: “Come mamma ti vorrei a casa, perché gli attacchi sono davvero cattivi e sui social a volte tremendamente violenti per tutti noi e ci fa male, ma il senso di giustizia e ingiustizia vorrebbe davvero che il pubblico ti salvasse perché ti è stata costruita addosso con accanimento un’immagine che non ti corrisponde“.

