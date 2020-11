Equilibri sempre più instabili al Grande Fratello Vip per il triangolo che si sta formando negli ultimi giorni. Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Francesco Oppini si ritrovano a confrontarsi in diretta mettendo sul piatto il buono e il cattivo di una dinamica a tre dai risvolti ancora nebulosi. Secche le parole di Zorzi che con la trasparenza che lo contraddistingue, esprime il suo giudizio a riguardo.

Francesco/Tommaso/Dayane: triangolo in bilico

Al Grande Fratello Vip il triangolo composto da Tommaso Zorzi, Francesco Oppini e Dayane Mello è sempre al centro dell’attenzione.

Il forte legame di amicizia che unisce il giovane influencer e il figlio di Alba Parietti negli ultimi giorni ha visto sprazzi di sereno ma anche molte nubi. Nella scorsa puntata l’intervento di Alba Parietti in diretta ha portato a un riavvicinamento dei due ‘Vipponi’, suggellato da un caloroso abbraccio. A testimonianza della ritrovata sintonia, una commovente lettera che Francesco ha voluto dedicare a Tommaso.

Ma al centro di un loro nuovo, possibile allontanamento c’è Dayane Mello. La ragazza inizialmente si è parecchio avvicinata a Francesco ma, dopo una serie di discussioni, il loro rapporto si è congelato.

Solo negli ultimi giorni i due si sono riavvicinati cercando una riappacificazione, cosa che non è piaciuta a Zorzi. Il ragazzo considera poco trasparente il comportamento della modella e sembra essere rimasto deluso dal riavvicinamento del grande amico alla ragazza.

Francesco e Dayane: è pace, ma restano i dubbi

Nella diretta di questa sera tutti gli altarini vengono a galla e il triangolo in questione cerca di fare chiarezza sulle dinamiche in esso insite. A cominciare e Dayane: “Sono molto sicura di quello che ho trascorso insieme a Francesco.

Non so su cosa sia basato il rapporto tra Francesco e Tommaso, ma posso dire che mi sono riavvicinato a lui perché volevo vivere in pace, senza più parolacce. Resto con le cose belle che ho vissuto con Francesco e per me è quello che conta in questo momento“.

Francesco prova a replicare, spiegando: “Dopo due mesi la situazione si fa pesante. Io l’altro giorno ho accettato il suo gesto di distensione, ma non so chi ho davanti. Perché dalla mattina dopo improvvisamente lei parlava male con me di qualcuno.

Quindi ho il dubbio“.

Tommaso Zorzi: “Non voglio essere più in mezzo“

La terza voce dell’intricata vicenda è quella schietta di Tommaso Zorzi, che racconta le sue impressioni: “Questa cosa tra loro non è chiarita, quindi non capisco perché debbano fare questa finta pace. C’è dell’astio tra di loro, io mi sono trovato in mezzo“. E sul rapporto tra il figlio di Alba Parietti e la modella, non ha dubbi: “Il bene che ci vogliamo rimane invariato. Trovo ipocrita il rapporto con Dayane, perché dopo questo gesto distensivo non credo ci sia distensione.

Quindi io perché mi sono dovuto sorbire tutta questa cosa? Non voglio essere più in mezzo a questa cosa“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

GF Vip, la commovente lettera di Tommaso Zorzi per Francesco Oppini

GF Vip, Alba Parietti e Francesco Oppini insieme: mamma e figlio scoppiano in lacrime