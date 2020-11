Erano ormai molti giorni che Iva Zanicchi era ricoverata in ospedale dopo la sua positività al covid-19 a cui si è aggiunta una polmonite bilaterale. La nota cantante aveva condiviso alcuni messaggi per i suoi fan, preoccupati per il ricovero e per le sue condizioni. Ora Iva Zanicchi lascia un nuovo video-messaggio in cui rassicura tutti.

Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale

“Sono uscita dall’ospedale, vado a casa“, scrive Iva Zanicchi su Instagram. Sono parole che finalmente fanno tirare un sospiro di sollievo ai fan e anche alla stessa Iva Zanicchi che può tornare alla pace e alla sicurezza della sua casa.

“Volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI“, dice mentre nel video si vede il gruppo di medici e infermieri che lavora senza sosta durante questa emergenza, “Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI!“. Infine conclude: “Vi auguro ogni bene!!!! e grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio“.

“Finalmente vado a casa, sono felice, vi auguro ogni bene“, dice la Zanicchi nel video Instagram condiviso sui social circondata dai suoi medici.

Una bella notizia, una voce commossa e un gruppo unito.

Il messaggio di Cristiano Malgioglio

In moltissimi in questi momenti stanno inviando messaggi di affetto alla cantante tramite i social. Ci ha pensato anche Cristiano Malgioglio, amico da anni, che ha condiviso su Instagram una foto che lo ritrae insieme proprio alla Zanicchi e a Barbara d’Urso. I tre sono insieme sul palco del Grande Fratello quando a condurlo era proprio la d’Urso. Del resto nessuno ha dimenticato la partecipazione del paroliere al GF, diventato ormai iconico.

“La nostra grande Iva Zanicchi è tornata a casa“, esulta Cristiano Malgioglio.

