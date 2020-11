Paolo Brosio non è più all’interno della Casa del Grande Fratello Vip, ma non smette di far parlare di sé. In queste ore è finito suo malgrado in uno scomodo triangolo, ai cui altri due vertici la fidanzata Maria Laura e la modella Mila Suarez.

A quanto pare Brosio avrebbe mandato messaggi compromettenti alla Suarez in un momento in cui già frequentava la fidanzata Maria Laura. Quest’ultima, com’è comprensibile, non ha reagito nel migliore dei modi.

Paolo Brosio a Mila Suarez: “Mi manchi”

È nel salotto di Barbara D’Urso che sono venuti a galla i messaggi ad alto contenuto passionale di Paolo Brosio a Mila Suarez.

A mostrarli è stata la stessa Suarez a Pomeriggio 5, parlando di una corte serrata e a tratti inarrestabile: “Mi diceva ‘gioia mi manchi’, ma io non sapevo che avesse una fidanzata, l’ho scoperto settimana scorsa”. A quanto pare Brosio ha insistito più volte per un contatto: “Mi ha cercata tutta l’estate, voleva che andassi da lui a Forte dei Marmi”.

Paolo Brosio e la fidanzata Maria Laura

Ovviamente questi messaggi non potevano piacere a Maria Laura De Vitis, che da inizio estate pare sia la donna che Brosio sta frequentando.

Lui stesso lo aveva spiegato, come riportato su Libero: “È presto per dire che è una storia d’amore, ma sono certo che non è una cosa da poco… Lei mi piace molto, è profonda, matura”. I due, malgrado la fede apparentemente inossidabile di Brosio, avrebbero avuto anche più di un contatto fisico: “La Chiesa permette baci, e anche molto altro. Io sono molto credente, ma non sono un prete, quello che doveva succedere è successo.

Poi, il Signore, se vorrà, mi assolverà”.

Brosio-De Vitis-Suarez: il confronto

Purtroppo, Brosio si è dovuto trovare a dover affrontare entrambe le donne contemporaneamente, sempre sotto gli occhi vigili di Barbara D’Urso, mentre affrontava le sfere in Live Non è la D’Urso. Lui, davanti a domande dirette, dice di non averci mai provato con Mila Suarez e sostiene invece, con lei: “Erano amichevoli, quando te li ho mandati ero in ospedale”. Mila Suarez prontamente risponde: “A parte che non sei il mio tipo, ma tu mi hai mandato dei messaggi e già ti stavi già frequentando con un’altra ragazza”.

Non ottiene però la fiducia della fidanzata, che dice: “Forse questa tua uscita è solo per avere pubblicità in televisione”.

Approfondisci:

Paolo Brosio, bestemmia al Gf vip: vicino alla squalifica?

Gf Vip, Paolo Brosio fa ironia su Auschwitz: esplode la polemica

GF Vip, Paolo Brosio eliminato al televoto: la decisione del pubblico