Al Grande Fratello Vip, le sorprese non mancano mai: così, spesso, Alfonso Signorini introduce alcune curiose parentesi sulla Casa più spiata d’Italia, e l’ultimo episodio finito sotto l’occhio delle telecamere confermerebbe questa “regola”. Patrizia De Blanck avrebbe un ospite “segreto” in camera, e di questo sono convinti alcuni coinquilini: la rivelazione sull’intruso ha fatto il giro del web.

Patrizia De Blanck, intruso in camera al GF Vip

Ci sarebbe una presenza inaspettata (quanto sgradita) nella Casa del GF Vip 5, e al centro di questa rivelazione c’è Patrizia De Blanck.

Secondo quanto rivelato da Pierpaolo Pretelli durante un conversazione con gli altri inquilini di Cinecittà, la contessa avrebbe “condiviso” la sua stanza con un inquilino segreto di nome Renato.

Inutile dire che le parole dell’ex velino hanno fatto il giro del web, sommandosi alle ripetute battute dei concorrenti sulla presunta scarsa igiene nella camera della De Blanck.

Come è ormai noto, la contessa vi avrebbe portato più volte del cibo da consumare in totale relax, ma non sarebbe sola tra quelle quattro mura. “Ragazzi – ha dichiarato Pretelli – i primi giorni la contessa non sapete cosa si portava in camera.

C’erano i biscotti e poi il giorno dopo non c’erano più. Chissà che c’era lì. C’erano patatine, biscotti, banane, tonno aperto in scatola. Poi c’è stato quel problema…Renato“. Tra gli interrogativi degli altri inquilini, è spuntato il verso “Squit, squit“, che spiegherebbe l’identità del misterioso Renato: un topo. Racconto confermato da Tommaso Zorzi agli altri compagni d’avventura.

🚨🚨Tommaso e Pierpaolo raccontano che a causa della mancanza d’igiene della contessa è stato trovato un topo nella sua camera, la regia subito stacca per coprirla per l’ennesima volta🚨🚨 #GFVIP pic.twitter.com/wYwQvf1ODh — 𝘣𝘪𝘢𝘴𝘣𝘰𝘸𝘪𝘦 78% (@BiasBowie02) November 15, 2020

Zorzi contro De Blanck: “Quella stanza è zozza“

Non è la prima volta che la camera di Patrizia De Blanck finisce nel mirino degli altri concorrenti.

Pochi giorni fa, nel corso di un confronto tra Tommaso Zorzi e Maria Teresa Ruta sulla condotta della contessa, e sull’igiene della sua stanza, è emerso un ritratto tagliente della situazione.

“Formaggio, chiazze di Nutella, briciole, io mi sono avvicinato, c’è un odore… È zozza quella camera“. Alle parole ruvide dell’influencer ha fatto seguito l’osservazione della Ruta: “È improponibile, non si può dormire lì, è sporchissima. C’è di tutto, roba da mangiare, avanzi“.

in poche parole con la stanza della contessa potrebbero fare un episodio di malati di pulito #GFVIP pic.twitter.com/wF6sRG9Qz9 — ً (@nilonelnaviglio) November 5, 2020

