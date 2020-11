Mercoledì 18 novembre: cosa ci aspetta questa sera in tv? Serata dedicata al calcio sull’ammiraglia. Musica ed emozioni su Canale 5. Spazio anche al cinema e all’informazione. Ecco tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Su Rai 1, alle 20.30, scende in campo la Nazionale. L’Italia se la vedrà con la Bosnia Erzegovina nell’ambito della competizione calcistica UEFA Nations League. A seguire Porta a Porta, il programma di informazione ed approfondimento di Bruno Vespa.

Rai 2 propone Resta con me. Il film, ispirato ad una storia vera, racconta l’amore che lega Richard e Temi ed il naufragio che li colpisce.

I due erano stati incaricati di riportare da Tahiti a San Diego un lussuoso veliero ma, dopo pochi giorni di navigazione nell’Oceano Pacifico, vengono sorpresi da un uragano. Una storia d’amore e di sopravvivenza raccontata attraverso flashback e ricordi felici alternati a momenti di disperazione assoluta.

Su Rai 3 la serata è dedicata a Chi l’ha visto?. Il programma condotto da Federica Sciarelli continua a cercare chiarezza per le scomparse più recenti e per i misteri che avvolgono da anni e anni persone che sembrano essersi volatilizzate nel nulla.

I programmi in onda su Mediaset

Barbara Palombelli conduce Stasera Italia Speciale su Rete 4. A dominare la serata sarà l’attualità con gli aggiornamenti sull’epidemia di Coronavirus, le nuove zone rosse in Italia e la corsa al vaccino.

Questa sera su Canale 5 va in onda la 3ª puntata della nuova stagione di All Together Now, il game show musicale condotto da Michelle Hunziker. I concorrenti sono rimasti in 10 e anche stasera la gara si concluderà con una nuova eliminazione.

Italia 1 propone il secondo capitolo delle avventure dell’investigatore più famoso di sempre, interpretate da Robert Downey Jr.

e Jude Law. Alle 21.21 va in onda Sherlock Holmes – Gioco di ombre.

Gli altri programmi

La7 propone Atlantide – Storie di uomini e di mondi condotto da Andrea Purgatori.

TV8 trasmetterà una nuova puntata in chiaro dei Live di X Factor 2020.

Premiato come ‘Miglior Film Straniero’ agli Oscar del 1992, Iris propone in prima serata Mediterraneo, la celebre pellicola di Gabriele Salvatores con Diego Abatantuono, Claudio Bisio, Claudio Bigogli e Gigio Alberti.