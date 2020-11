Alessandra Mussolini rompe il silenzio dopo l’annuncio di Milly Carlucci che Maykel Fonts non potrà esibirsi alla finale di Ballando con le Stelle. La concorrente si è affidata ai social, dove ha espresso tutto il suo rammarico, per poi salutare tutti i fan che l’hanno sostenuta. Sembra dunque che Alessandra Mussolini non si esibirà, eppure, poche ore dopo, lo stesso Maykel Fonts con un video ha incoraggiato la compagna di ballo ad andare fino in fondo.

Alessandra Mussolini salta la finale di Ballando

Con l’espressione affranta e la voce rotta dalla commozione, Alessandra Mussolini esordisce: “Saluto tutti voi che ci avete fin’ora sostenuto, con affetto, a me e a Maykel”.

“Purtroppo Maykel ha questa sospetta positività e quindi non potrà essere con me alla finale” racconta, annunciando che come per il suo compagno di ballo, anche per lei la finale salterà: “Molto probabilmente non ci sarò neanche io. Io sto facendo tamponi ogni giorno e sono sempre negativa”. Il video messaggio si conclude con un tono sempre pià triste: “Il dispiacere è grande per il percorso che abbiamo fatto, perché ci siamo sempre divertiti e io mi sono sempre buttata come ha detto Carolyn Smith. Quindi molto probabilmente non farò questa finale”.

Il messaggio di Maykel Fonts

Poche ore dopo è uscito anche un video-messaggio di Maykel Fonts che ha espresso parole di apprezzamento e incoraggiamento per Alessandra Mussolini.

“Ciao amica mia, non abbatterti e cerca di essere forte, perché me l’hai insegnato anche tu che bisogna andare avanti” dice Maykel che annuncia ufficialmente di essere positivo al virus. “Dopo tutto quello che abbiamo passato e tutto quello che abbiamo fatto, la cosa più opportuna sia finire come campioni, lottando fino alla fine.

Me l’hai insegnato anche tu, sei una guerriera.

“In questi mesi mi sono divertito tantissimo con te, quanta forza mi hai trasmesso(…) a vicenda ci siamo dati tantissima energia. Io penso che tu lo debba fare per te stessa e per me, sai quanto ci tenevo a questo mio rientro a Ballando, che è stato fantastico anche grazie a te. Mi sono divertito mentre lavoravo e sono riuscito a portare grandi risultati. Voglio che adesso vai li e spacchi tutto per te e per me che sarà qui a guardarti.

Vai la che tu sei una guerriera“.

“Purtroppo sono positivo e dovrò stare qua finché non cambia la situazione. Forza e coraggio che me l’hai insegnato anche tu, ti voglio tanto bene”.

