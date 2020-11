La tensione nella Casa si fa sempre più alta e ad alimentarla è l’ormai triangolo tra Elisabetta Gregoraci, Pierpaolo Petrelli e la new entry Selvaggia Roma. Il suo ingresso nella Casa del GF Vip ha creato non poco scompiglio, soprattutto nella dinamica tra la Gregoraci e Petrelli. I due infatti sembrano ai ferri corti e la fine pare vicina.

Petrelli e Gregoraci: è la fine

Dopo la lite con Selvaggia Roma infatti, tra la Gregoraci e Petrelli sono volate parole pesanti. Lei è furiosa con lui perché non ha preso le sue difese, lui esasperato dalla situazione non sa più che fare.

“Non hai fatto muro con lei. Lei voleva farci litigare, l’hai capito? Mi ha chiamato maleducata, viziata, ti sembra normale? Quello che ti rimprovero è il fatto che non sei stato incisivo e il fatto che non hai preso una posizione” ha detto la Gregoraci furente.

Petrelli però non ci sta e le risponde altrettanto duro: “Mi sono sgolato due ore con Selvaggia per difenderti nel Cucurio. Lei però è un robot, ha continuato a parlarne. Sono molto deluso dall’ennesima parola offensiva nei miei confronti.

Io ho sempre usato i guanti con te”. Petrelli ha continuato a parlare a ruota libera, aggiungendo: “Che percorso si fa Selvaggia se non attacca qualcuno? Io sono stanco ragazzi, sono arrivato. Io me andrei da qui. Non ho smesso di difenderti un attimo. Se tu non senti le cose che ho detto, perché mi devi giudicare?”

“Tira fuori le pa. A me piacciono gli uomini con le pa* “ ha detto poi lei, dando poi il colpo di grazia: “Per quello sono stata con Briatore, che ha due pa** così”.

Pierpaolo Petrelli a quel punto, rimasto senza parole, ha ribattuto: “Io non ti ho mai offeso, sono stanco. È finita”. L’ex velino ha poi ripreso il discorso con Enock e Zelletta, spiegando loro che i sentimenti che prova per Elisabetta si stanno affievolendo sempre più.

Le scuse non bastano più

Dopo essersi sfogata anche con gli altri inquilini della Casa, dove ha ripetuto il suo punto, Elisabetta Gregoraci ha fatto capire di non poterne più: “Mi sono rotta. Vi rendete conto che non mi ha difesa?

Parlassero delle loro cose senza parlare di me”.

Elisabetta però ha deciso di scusarsi con Pierpaolo: “Ti chiedo scusa per la cosa degli attributi. Dovevo dire che non ti sei esposto, chiedo scusa per l’esagerazione. Però lei non ha niente da perdere, io ho tutto da perdere. Mettiti nei miei panni” ha detto, ma lui non sembrava essere del tutto convinto. Parlando con Enock e Zelletta, l’ex velino ha spiegato che per lui le cose stanno cambiando: “Un mese fa, sentendo parole così, ci sarei stato male. Ora, quello che provavo per lei sta svanendo. Le voglio bene e ci rimango male, ma non mi vedo più come la figura che ero prima”.

