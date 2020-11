Occhi azzurri, sorriso smagliante e un metro e ottanta di bellezza, Vittoria Schisano è una delle concorrenti di Ballando con le Stelle 2020, dove danza in coppia con Marco De Angelis. Attrice nota per la sua interpretazione di Carla Parisi nella fiction Un Posto Al Sole, con la sua personalità e la sua storia sta conquistando anche il pubblico del programma televisivo condotto da Milly Carlucci. Vittoria Schisano è una transessuale: nata Giuseppe, ha vissuto un lungo e doloroso percorso per essere donna anche fisicamente.

Chi è Vittoria Schisano: biografia e carriera

Vittoria Schisano è nata a Pomigliano D’Arco (Napoli) l’11 novembre del 1983.

È un’attrice transessuale italiana, nota al pubblico soprattutto per il suo ruolo nella ficion Un Posto al Sole di Rai Uno, dove interpreta la transgender Carla Parisi. La sua carriera di attrice è però iniziata quando Vittoria era ancora Giuseppe Schisano, un giovane bello e talentuoso. All’età di 15 anni decide di trasferirsi a Roma e intraprende diversi studi per coltivare la passione della recitazione. È in occasione di una delle rappresentazioni teatrali nella Capitale che viene selezionato per alcuni casting televisivi.

Vittoria Giuseppe Schisano esordisce sul piccolo schermo nel 2005 con la miniserie “Mio figlio” e, nel 2009, riceve il premio come Miglior attore esordiente. L’anno successivo torna a interpretare Damien Crescenzi nella serie televisiva “Io e Mio figlio – Nuove storie per il commissario Vivaldi”, ruolo per il quale vince il premio Attore rivelazione in Campidoglio. Il 2011 lo vede recitare nella serie televisiva “Al di là del lago”, insieme a Kaspar Capparoni e Roberto Farnesi, ma è nel 2012 che arriva il suo debutto al cinema con il film “Tutto tutto niente niente”, a cui ne sono seguiti altri due: “Outing-Fidanzati per sbaglio” e “La vita oscena”.

Il percorso di transizione da Giuseppe a Vittoria

Nonostante le soddisfazioni lavorative, Vittoria è consapevole di essere nata con un genere che non le appartiene. “Fin dall’età di cinque anni sapevo benissimo chi ero: una donna, nata nel corpo sbagliato“, ha dichiarato Vittoria Schisano all’interno del programma televisivo ItaliaSì!, condotto da Marco Liorni su Rai1. Nel 2011, quindi, Vittoria inizia il lungo e difficile percorso di transizione, che l’ha vista sottoporsi a diverse operazioni chirurgiche, alcune anche rischiose.

Questo lungo processo si conclude dopo due anni, quando finalmente Vittoria vede realizzato il suo sogno: completa la sua transizione fisica da uomo a donna. Da Giuseppe a Vittoria. “Io sono nata Vittoria a 27 anni“, spiega l’attrice sempre nel programma condotto da Liorni, raccontando di quando è iniziata la vita a cui ha sempre saputo di appartenere.

Vittoria Schisano, la prima transgender sulla copertina di Playboy

Dopo essersi sottoposta a tutte le operazioni necessarie per cambiare sesso, nel 2016 Vittoria Schisano ha posato per Playboy, diventando la prima transgender al mondo ad apparire sulla copertina italiana della nota rivista maschile.

“Posare su Playboy, la rivista che da sempre celebra la bellezza femminile e che ha ospitato le donne più belle del pianeta, per me è un grandissimo onore, da sempre il mio sogno”, aveva dichiarato ai tempi Vittoria Schisano, aggiungendo che “trovarsi in copertina oggi, dopo essere riuscita a realizzare il sogno di diventare anche fisicamente una donna, assume per me una valenza doppia. Non è un bisturi a renderti donna, ma sei donna innanzitutto nella tua anima“.

Nel 2017 Vittoria ha poi pubblicato un libro intitolato “La Vittoria che nessuno conosce”, nel quale racconta la sua storia e l’intero percorso di transizione che ha dovuto intraprendere per essere la donna che è oggi.

Vittoria Schisano è fidanzata?

Nel 2015 l’attrice ha avuto una relazione con il broker finanziario Fabrizio Vannucci, che le aveva chiesto di sposarlo in diretta a Domenica Live, il programma condotto da Barbara d’Urso. La coppia si è però separata un anno prima delle nozze. Vittoria Schisano ha anche frequentato per un periodo il conduttore Alessandro Cecchi Paone e ha dichiarato di avere avuto, prima della transizione, una relazione con un giocatore di serie A della Juventus, di cui non ha mai rivelato il nome per tutelarne la riservatezza.

“Volevo partecipare a Ballando con le stelle per mettermi alla prova”

Vittoria Schisano è tra i concorrenti del talent Ballando con le Stelle 2020 condotto da Milly Carlucci, dove balla in coppia con il ballerino Marco De Angelis. In un’intervista rilasciata a SuperGuida TV, Vittoria ha raccontato che sognava da tempo di fare parte del talent show, dichiarando che voleva “partecipare a “Ballando con le stelle” per mettermi alla prova e per lasciarmi alle spalle le insicurezze”.

Approfondisci

TUTTE le news su Ballando con le Stelle

Domenica Live, Vittoria Schisano legge la lettera della madre e si commuove

Ballando con le Stelle, Vittoria Schisano scoppia in lacrime dopo l’esibizione