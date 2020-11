In occasione del gran finale di Ballando con le stelle, Carolyn Smith si toglie una grossa soddisfazione diventando protagonista di un’esibizione memorabile. La coreografa leva per un momento i panni di giudice e ruba la scena con una performance sorprendente: è lei la ballerina per una notte nella puntata di chiusura.

Carolyn Smith ballerina per una notte

Ballando con le stelle, in occasione della finalissima di questa sera, ha trovato la sua ‘ballerina per una notte’. Non è un ospite esterno, come è tradizionalmente avvenuto nel corso delle scorse puntate, ma è membro del cast e veterana del talent: Carolyn Smith.

La popolare coreografa è un volto di spicco della giuria del talent e si è contraddistinta negli anni per la sua eleganza e, anche, per un caratterino non indifferente. Senza peli sulla lingua, la coreografa ha sempre espresso il suo giudizio con profonda trasparenza diventando anche protagonista di accesi scontri con i concorrenti. Nello specifico di questa edizione, la giudice ha avuto da ridire soprattutto con Costantino Della Gherardesca a Sara Di Vaira.

Ma stasera per lei le emozioni saranno solo positive.

Reduce dai festeggiamenti per il prestigioso traguardo dei 60 anni, celebrati lo scorso lunedì, la Smith si toglie i panni di giudice e si esibisce davanti a tutti in un numero di ballo ad hoc per l’occasione. È lei la ballerina per una notte voluta dalla produzione, per chiudere in gran bellezza un’edizione da record.

Carolyn Smith e il messaggio per la prevenzione

Un’esibizione corale, con la Smith accompagnata da un corpo di ballo interamente smascherato. Solo alla fine della performance ha scoperto che, dietro quelle maschere, erano nascosti i maestri di ballo del cast del programma.

“È stato un compleanno importante: 60 anni! Questa però è l’ultima volta che ballo“, risponde Carolyn Smith alle parole e agli auguri di compleanno di Milly Carlucci. La conduttrice ricorda i difficili momenti vissuti dalla coreografa, segnati dalla lunga battaglia contro il tumore al seno. Per questo motivo le due donne ne approfittano per lanciare un importantissimo messaggio: “Carolyn, per tutto quello che ha vissuto sulla sua pelle, è testimonial della prevenzione sui tumori al seno. Vogliamo ricordare alle donne a casa che fare prevenzione è doveroso“.

La coreografa aggiunge: “È una cosa molto importante e devo ringraziare la mia dottoressa, che è con me dal primo giorno in cui mi aveva detto che avevo il tumore al seno. Fate prevenzione, tassativamente“.

L’omaggio degli altri giudici

L’omaggio a Carolyn Smith arriva anche dalle poltrone della giuria, con i suoi colleghi che le dedicano parole speciali. Fabio Canino dichiara: “Carolyn è diventata negli anni una sorella. A noi chiedono spesso se no girati ci odiamo, dico che tra di noi andiamo veramente d’accordo“.

Anche Guillermo Mariotto spende parole al miele per la coreografa, con la quale ha instaurato un solido rapporto nel corso di questi anni a Ballando: “Noi in questo percorso ci siamo scannati, detti di tuto e di più, sono successe cose terribili.

Poi un giorno Carolyn Smith e io ci siamo voluti bene e da quel giorno non è cambiato più niente. Solo un grande amore“.

