Momenti di forte commozione per Stefania Orlando al Grande Fratello Vip. Nella stanza delle sorprese la concorrente si ritrova faccia a faccia con una clip che ricorda il solido rapporto con una storica amica, venuta a mancare nel 2006 per un tumore: “Non ci siamo mai lasciate Alessandra e io, purtroppo è stata la vita che ci ha separate“.

Stefania Orlando: il ricordo dell’amica

La scorsa settimana abbiamo visto Stefania Orlando in lacrime per non aver potuto vedere il marito Simone. Il ragazzo, infatti, era stato protagonista di un faccia a faccia con Patrizia De Blanck, accusata di aver fatto piangere sua moglie e di aver speso brutte parole nei suoi riguardi.

Dopo il confronto, la Orlando è venuta a conoscenza della presenza del marito nella glass room, ma non ha avuto la possibilità di incontrarlo.

Questa sera, però, la produzione ha deciso di preparare per lei una sorpresa speciale. Nella stanza delle sorpresa, viene mostrata a Stefania una clip che la vede, anni fa, assieme ad una grandissima amica di nome Alessandra. Un affetto importante che purtroppo l’ha lasciata nel 2006 per colpa di un tumore: la perdita per la Orlando è stata ed è ancora una ferita aperta.

“È stata la vita che ci ha separate“

La concorrente ricorda la grande amica e il primissimo incontro con lei, avvenuto nell’agenzia immobiliare presso la quale Stefania lavorava: “Ricordo che lei saliva le scale e io le scendevo. Ci siamo incontrate e ci siamo presentate, lei mi ha sorriso con quel suo sorriso meraviglioso che aveva e mi ha guardato con i suoi fantastici occhi verdi. È stato come un amore a prima vista, ho subito pensato che fosse una donna meravigliosa.

Siamo andate a vivere insieme e visto che avevo lasciato casa e lei anche, ci siamo sostenute“. E aggiunge: “Non ci siamo mai lasciate Alessandra e io, purtroppo è stata la vita che ci ha separate. Per un periodo siamo tornate a vivere insieme perché lei si era lasciata, ci sono state tante vicissitudini“.

La Orlando ricorda poi delle bugie a fin di bene che ha dovuto dire all’amica, per non metterla al corrente della gravità del suo stato di salute: “Non credo abbia creduto alle mie bugie, ma guardando i suoi occhi ho capito che aveva capito.

Mi voleva talmente bene che non pensava a se stessa, pensava a me perché era preoccupata di lasciarmi da sola“.

L’incontro con il marito Simone

Ma per Stefania Orlando le sorprese non sono finite, perché ad attenderla per un incontro a distanza c’è il fidanzato Simone. La conduttrice, ancora in lacrime per il commosso ricordo dell’amica, corre verso di lui e, attraverso un Plexiglas, si scambiano sguardi e sorrisi.

