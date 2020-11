Sono tantissimi i medici e gli infermieri che in Italia, nonostante il loro status da pensionati, hanno voluto contribuire con le proprie conoscenze e nelle loro possibilità alla lotta al Coronavirus. Un’emergenza che ha travolto gli ospedali durante la prima ondata e che li sta mettendo a dura prova ora, durante la seconda. Ospedali con terapie intensive al collasso dove il personale è carente e necessario. Tra coloro che, da volontari, aveva voluto contribuire alla battaglia contro il nemico inesistente c’era Alfonso Durante, un ex infermiere in pensione che è tornato sulle ambulanze dove, presumibilmente, ha contratto il virus che lo ha ucciso.

Ex infermiere in pensione torna a lavoro per combattere il Covid

“Oggi ci lascia Alfonso Durante – così si legge sulla pagina Facebook Nessuno tocchi Ippocrate – Infermiere di 75 anni in pensione che poco tempo fa ha deciso di rientrare in servizio al 118 della Misericordia di Grumo Nevano per senso del dovere“.

Una storia, quella di Alfonso, comune a quella di tanti ex medici ed ex infermieri italiani che, di fronte all’emergenza, hanno deciso di mettersi nuovamente in gioco portando la loro esperienza nelle corsie degli ospedali, fronteggiando in prima linea il Coronavirus.

Muore di Covid a 75 anni, il cordoglio: “Un vero EROE di questa pandemia“

E proprio il Covid-19 ha però avuto la meglio. L’ex infermiere, tornato operativo sulle ambulanze, ha contratto il Coronavirus. Trasferito all’ospedale Cotugno, Durante è stato successivamente trasferito in terapia intensiva di fronte all’aggravarsi delle sue condizioni di salute e infine intubato. Dopo giorni di lotta contro l’invisibile virus, l’infermiere ha perso la sua personale battaglia. Commovente il saluto di tutta la comunità di medici e infermieri che su Facebook ha raccolto l’addio: “Si stava godendo la pensione ma l’urlo delle persone in difficoltà durante la pandemia lo ha spinto ad indossare nuovamente la divisa dell’emergenza, questa scelta l’ha pagata cara.

Il nostro messaggio di cordoglio alla sua famiglia“.

Alfonso Durante e il saluto della comunità Nessuno tocchi Ippocrate. Fonte: Facebook

E infine, un appello che tocca nuovamente una tematica ancora troppo attuale che risolleva questioni soggiacenti alla sanità italiana: “Il nostro appello – si legge su Facebook – è differente.

‘Sei un medico o un’infermiere in pensione? Sei un soggetto a rischio… resta a casa! Lavoriamo noi giovani per te“.

