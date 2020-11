Che crisi che ha generato ieri l’annuncio di Alfonso Signorini. Gli inquilini della Casa del Grande Fratello sono rimasti sconvolti durante l’ultima diretta del reality quando il conduttore ha annunciato che il programma proseguirà fino ai primi di febbraio. Le reazioni, naturalmente, non sono mancate.

La crisi di Oppini

La notizia del prolungamento del Gf ha messo in crisi molti dei concorrenti che si sono chiesti se rimanere o no nella Casa. L’idea di passare le festività all’interno della Casa li ha messi molto alla prova e nelle ultime ore la tensione si è fatta sentire.

Francesco Oppini ha detto fin da subito di non voler rimanere scatenando la crisi con Tommaso Zorzi che sembra aver preso la decisione di Oppini sul personale.

Zorzi dopo dei momenti di sconforto si è sfogato con l’amica Stefania Orlando che ha però cercato di prendere le difese di Oppini sottolineando da un lato di essere sempre a supporto di Zorzi: “Il fatto di volerti bene, non significa che uno non possa pensare un attimo a chi c’è fuori da questa casa“. Stefania ha anche sottolineato che secondo lei Oppini rimarrà ma che sono loro due a doversi parlare.

Intanto Zorzi, tra lo stupore generale, ha abbandonato la stanza blu per andare a dormire con Elisabetta Gregoraci.

Guarda il video

La crisi di Zorzi passa anche dai capelli

Quando la crisi passa dai capelli. Probabilmente era tempo di cambiare, o forse semplicemente le ultime ore nella Casa sono state così dure da richiedere drastici cambiamenti. Così i fan del Gf sono stati a guardare il cambiamento di Tommaso Zorzi avvenire sotto i loro occhi… e sotto le mani di Zelletta che ha rasato personalmente i capelli al coinquilino Tommaso.

Guarda il video

Le riflessioni di Francesco Oppini

Durante uno sfogo Francesco Oppini ha cercato di spiegare le sue ragioni parlando con Elisabetta Gregoraci. Il concorrente del Gf si è mostrato veramente combattuto per tutto quello che sta accadendo e anche per i pensieri che lo affliggono. L’indecisione tra l’abbandono della Casa e il rimanere e il continuare a vivere l’esperienza del reality di Canale 5. Oppini ci ha tenuto a sottolineare come l’indecisione sia dovuta soprattutto ai legami che ha creato dentro la Casa e il pubblico sa che il riferimento va di certo alla sua amicizia con Tommaso.

Guarda il video