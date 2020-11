I concorrenti del Grande Fratello Vip, dopo puntate nel segno del mistero, scoprono finalmente il contenuto della fatidica busta rossa più volte nominata da Alfonso Signorini nelle settimane scorse. L’annuncio del conduttore riguarda la decisione di prolungare il reality sino a febbraio. Sconcerto e a tratti preoccupazione sul volto dei ‘Vipponi’ dopo la clamorosa notizia.

Il contenuto della busta misteriosa

È passato più di un mese dalla decisione del Grande Fratello Vip di posticipare l’attesa finale da dicembre a febbraio. Una scelta dettata dagli ottimi ascoltati ottenuti e dal desiderio di fare di questa edizione del reality una delle più lunghe e avvincenti di sempre.

Le dinamiche in gioco, infatti, sono sempre in movimento e portano spesso a scontri accesi e gruppi divisi che inevitabilmente catalizzano l’attenzione del pubblico.

Immediata conseguenza del prolungamento, l’ingresso di nuovi concorrenti per creare nuove dinamiche e riuscire a portarle fino all’anno nuovo. Non solo gli ingressi di Stefano Bettarini e Giulia Salemi, con il primo squalificato dopo una puntata, ma anche quello di Selvaggia Roma che sta diventando protagonista di accesi scontri con Elisabetta Gregoraci.

Fra gli altri, anche Paolo Brosio, poi eliminato al televoto, è stato concorrente anche se per poco tempo. E proprio il giornalista ha spifferato ai ‘Vipponi’ dell’ipotesi di prolungare il reality che la produzione aveva messo in cantiere. Una rivelazione che ha spiazzato i ‘Vipponi’, alcuni dei quali poco propensi a rimanere nella Casa per così tanto tempo.

I ‘Vipponi’ sono pronti alla verità

Dopo settimane di mistero, i concorrenti questa sera scoprono il contenuto della busta rossa. Alfonso Signorini, prima di collegarsi con i ragazzi, spiega al pubblico: “Quando si fa un programma come questo nulla è mai scontato, adeso è arrivato il momento di raccontare loro una verità che non si aspettano.

Loro si aspettano di uscire agli inizi di dicembre: in realtà usciranno due mesi e mezzo dopo“.

Il conduttore convoca tutti in super-led: “Avete fatto tutti quanti un percorso fantastico, vi siete fatti conoscere non come personaggi, ma come persone“. Ai ‘Vipponi’ vengono mostrati, tramite una clip, i momenti migliori della loro avventura nella Casa. A seguire, ritornati in salone, ricevono alcuni video-messaggi dagli affetti più cari.

“Passeremo insieme fino ai primi di febbraio“

Ma tutto è pronto per scoprire il mistero della fatidica busta: il compito è affidato a Maria Teresa Ruta. La ‘Vippona’ ne legge il contenuto: “Il Grande Fratello ha in serbo per voi una notizia incredibile: Alfonso non vede l’ora di rivelarvela“.

Il conduttore si fa così portavoce della verità: “Non solo non vedo l’ora di rivelarvi quello che sto per dire ma ho piacere a dirvi che questo GF Vip passerà alla storia per tanti motivi: siete un gruppo fantastico. Per questo Canale 5, Mediaset e soprattutto il nostro pubblico a casa ci hanno fatto a gran voce un’unica richiesta che giriamo a voi.

Cari ‘Vipponi’, le luci della vostra casa si spegneranno non prestissimo. Passeremo insieme un Natale fantastico, un Capodanno indimenticabile e staremo insieme fino ai primi di febbraio del 2021“.

L’incredulità dei concorrenti

Le prime reazioni sono di giustificata incredulità. “È una burla – sostiene Stefania – Alfonso dicci la verità“. Ma il conduttore è serissimo: “Io non ho scherzato, voglio dirvi una cosa importante: questo è un momento che il nostro Paese e tutto il mondo sta vivendo. Noi stiamo avendo un enorme successo, anche perché teniamo compagnia alla gente, voi tenete compagnia alla gente con le emozioni che trasmettete.

La gente in questo modo ha bisogno di un po’ di leggerezza, di sana emozione e divertimento, e voi tutti i giorni ce lo offrite“.

Grande Fratello Vip: il successo dell’ultima stagione fa prolungare il reality