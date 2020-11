Non c’è tregua per Elisabetta Gregoraci e Selvaggia Roma, sempre più ai ferri corti. La Casa del Grande Fratello Vip, negli ultimi giorni, ha vissuto momenti di forte tensione per via dei loro continui litigi. E anche nella diretta di questa sera gli animi non accennano a placarsi, volano accuse e parole forti: “Non ci provare“.

Selvaggia e Elisabetta ai ferri corti

L’ingresso di Selvaggia Roma a Cinecittà ha portato scompiglio fra gli inquilini del Grande Fratello Vip. L’influencer romana è entrata con tutte le intenzioni di creare dinamiche e portare un po’ di fuoco con la sua naturale schiettezza.

Non solo ha ritrovato l’ex fiamma Pierpaolo Pretelli, con il quale ha condiviso un po’ di tempo in Cucurio, ma è entrata a gamba tesa sulla sua ambita preda: Elisabetta Gregoraci.

Già alla prima puntata lo spirito polemico della Roma ha portato a un acceso confronto con l’ex moglie di Flavio Briatore. Gli scontri però si sono intensificati soprattutto negli scorsi giorni, in cui le due inquiline non si sono risparmiate.

Selvaggia ha accusato Elisabetta di aver usato Pierpaolo e di non provare un reale sentimento nei suoi confronti.

Di contro, la Gregoraci l’ha invitata con toni accesi a non parlare più di lei, ma di godersi il suo percorso nel reality senza nominarla in ogni circostanza.

Alta tensione: “Non ci provare“

Anche nella diretta di questa sera, tra le due la tensione è palpabile. E lo dimostra subito Elisabetta che si scaglia contro Selvaggia dopo aver visionato le clip dei loro scontri: “Sei venuta qui a fare tutto questo gioco, si vede appena sei arrivata. Quello che ti dico: se vuoi farti il tuo Grande Fratello, fatti conoscere per quello che sei.

Non parlare sempre di me“.

Ma Selvaggia resiste e, anzi, accusa la coinquilina di menzogne: “A te fa comodo raccontarla a modo tuo: con me non attacca. Non ci provare, non raccontare falsità. Io ho voluto solo dare la mia visione di come ho visto Elisabetta e Pierpaolo“. E aggiunge, rivolgendosi a Pierpaolo: “Io insisto perché vedo che lui non ha carattere, non prendi decisione“.

Anche Antonella Elia si è fatta un’idea e, dallo studio, dichiara: “Pierpaolo, ti voglio consolare.

Un uomo fra due dame fa la figura del salame. Ragazze, mi complimento con voi: è uno scontro fra titani e io sono completamente affascinata. Ma ho tratto le mie conclusioni: Elisabetta, tu soffri di un complesso di superiorità. Tu invece Selvaggia sei una gran furba perché stai dicendo tutto quello che hai visto fuori e lo stai lanciando in faccia a Elisabetta“.

Approfondisci

TUTTO SUL GRANDE FRATELLO VIP

Gf vip, Selvaggia Roma e Elisabetta Gregoraci ai ferri corti: le liti

GF Vip, Selvaggia Roma entra nella Casa e ritrova l’ex flirt Pierpaolo Pretelli