L’ingresso di Paolo Brosio al Grande Fratello Vip avrebbe creato parecchio fermento, non solo dal punto di vista delle dinamiche strettamente legate al gioco. Poche ore fa, il neo concorrente avrebbe fatto una rivelazione capace di scatenare l’immediata reazione di Elisabetta Gregoraci, pronta a lasciare il reality prima della sua naturale conclusione.

La rivelazione di Brosio scatena la reazione di Elisabetta Gregoraci

Poche ore dopo il suo ingresso al GF Vip, Paolo Brosio avrebbe creato scompiglio con una rivelazione capace di scatenare la reazione di Elisabetta Gregoraci.

Il giornalista, come riporta Novella 2000, avrebbe svelato ai concorrenti il prolungamento dello show – anticipato da TV Blog qualche settimana fa – che, inizialmente, si sarebbe dovuto concludere a dicembre.

La data della finale sarebbe slittata all’8 febbraio 2021, e l’ex moglie di Flavio Briatore avrebbe risposto così: “Me ne vado prima, Natale lo devo passare con mio figlio. Io sono mamma, ho un figlio, devo tornare a casa“.

Arriverà un provvedimento per Brosio? Al momento non ci sono precisi elementi a supporto di questa ipotesi, ma sui social è già scattata la polemica: sullo sfondo, c’è chi chiede che la produzione “punisca” severamente il concorrente per la sua condotta contraria alle regole.

Troppe, secondo alcuni telespettatori, le notizie che il giornalista avrebbe riportato nella Casa dall’esterno.

Paolo Brosio e le parole sul Covid-19

A farcire di ulteriori spinosi riflessi la sua permanenza nel programma è quanto dichiarato in materia Covid-19. Su Twitter, infatti, non mancano video delle sue dichiarazioni sull’argomento, dopo che lui stesso è stato colpito dall’infezione (circostanza che ne aveva fatto slittare l’ingresso).

Paolo Brosio ha espresso il suo scetticismo sulla letalità del Coronavirus, scatenando una vera e propria bufera: “Non sarebbe stato letale se non avesse avuto un tumore in fase terminale. Allora scusa, tutti i morti che ci sono stati prima del Covid? E poi improvvisamente spariscono e si muore solo di Covid? Ma non esiste“.

La reazione di Tommaso Zorzi non si è fatta attendere: “Se iniziamo col negazionismo non va bene“, ha detto confrontandosi con Stefania Orlando sulle parole del coinquilino. “Vedrai che glielo diranno“, ha concluso la concorrente.

Brosio è entrato da due ore e ha già pestato la prima merda col discorso Covid. E Tommaso, come sempre, il più lucido di tutti.#GFVIP pic.twitter.com/gxaru9Xa7M — fra (@JAVREGUISS) October 31, 2020

Paolo Brosio: bestemmia al GF Vip

Nelle scorse ore, Brosio sembra aver firmato la sua “condanna” all’interno dello show. Se la sua posizione era già in bilico per via di alcune rivelazioni sul prolungamento dello show e per delle affermazioni filo-negazioniste sulla pandemia da Coronavirus, ora arriva una dichiarazione che sconvolge, soprattutto fatta da lui. Pare infatti che l’inviato e giornalista abbia bestemmiato, e che sia stato sentito da tutti.

Colpisce che proprio Brosio, noto anche per la sua forte fede religiosa, sia incappato un un errore del genere, a meno di 48 ore dall’ingresso in casa.

D’altronde, le imprecazioni a tema religioso sembrano essere l’unica cosa che non viene mai perdonata all’interno della Casa: lo sa bene Denis Dosio, squalificato per lo stesso motivo poche settimane fa.

