L’avventura di Denis Dosio al GF Vip si è chiusa con una squalifica, provvedimento scattato dopo una bestemmia all’interno della casa di Cinecittà. Sui social e in tv la reazione dell’influencer dopo l’amara conclusione della sua esperienza nel reality.

Denis Dosio, la reazione alla squalifica dal GF Vip

Squalifica: è il comune denominatore del percorso di Denis Dosio e Fausto Leali in questa edizione del Grande Fratello Vip. Prima dell’influencer, “punito” con il provvedimento definitivo per una bestemmia, il cantautore è stato costretto a lasciare il reality per alcune frasi che hanno scatenato una bufera.

Denis Dosio, l’ultimo in ordine di uscita, ha parlato della questione che lo riguarda durante il suo intervento nella trasmissione Live – Non è la d’Urso, in cui ha spiegato la genesi di quelle parole che non sono andate giù a pubblico e produzione.

“Nelle zone dove abito io è una cosa che si dice molto frequentemente, è un intercalare, e una cosa che non è considerata male. Ma la prima cosa che ho detto, appena me l’hanno fatto notare, come è giusto che sia, è stato chiedere scusa a tutte le persone che si sono sentite offese.

È la cosa più giusta che potessi fare. Io sono il primo che non dice mai parolacce, sono sempre fine, a modo. Mia madre ha capito quello che volevo intendere (…)“.

Il ritorno su Instagram dopo l’addio al reality

Il prematuro addio di Denis Dosio al reality condotto da Alfonso Signorini, però, non sembra aver intaccato la sua verve social. L’influencer è tornato ai suoi impegni e al suo amato mondo di Instagram, dove ha scelto di rivolgere ai fan le sue parole di ringraziamento: “Mi sembra stranissimo tornare a fare stories.

Sembrano pochi 14 giorni, ma vi assicuro che sono tantissimi. Un’esperienza bella, per quella che è durata. Chi se ne frega per come è finita. Ripartiamo da noi, l’importante è ripartire dal noi, dal nostro fandom. Il vostro Den è tornato ed è pronto per spaccare tutto, non ci fermeranno mai. Mi mancava parlare con voi“.

Approfondisci

TUTTO SUL GF VIP

TUTTO SU DENIS DOSIO