Cosa ci aspetta stasera in tv? Su Rai 2 suona la campanella per una nuova puntata del collegio più seguito della tv. Su Mediaset una serata di grande calcio con la trasmissione in chiaro della partita di Champions League Lazio – Zenit. Ma scopriamo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Rai 1 trasmetterà una puntata de Il commissario Montalbano intitolata Amore.

Su Rai 2 è il giorno dedicato al docs-reality Il Collegio. La scorsa settimana Marco e Simone detti “il gatto e la volpe” sono stati espulsi.

I due hanno dovuto lasciare il 1992, le loro divisa e i compagni. La punizione non sembra aver intaccato il loro atteggiamento di sfida e sono usciti, a detta loro: “Senza aver perso né il pelo, né il vizio”.

Per il consueto appuntamento con la politica e l’attualità, su Rai 3 Bianca Berlinguer conduce #cartabianca.

I programmi in onda sui canali Mediaset

Anche su Rete 4 la serata è dedicata all’attualità e alla politica con Fuori dal coro e l’inconfondibile stile di Mario Gordano.

Serata di grande calcio su Canale 5.

A partire dalle 20.46, in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa Lazio – Zenit. La partita di andata, giocata a San Pietroburgo, si era conclusa con il pareggio. Questa sera i biancocelesti di Simone Inzaghi si giocano un’importante fetta di qualificazione per la competizione europea.

Su Italia 1 Nicola Savino e Alessia Marcuzzi, conducono Le Iene Show.

Gli altri

Politica e dibattiti anche su La 7. Giovanni Floris conduce Dimartedì.

Su Rai 4 il film Tonya racconta la storia vera di Tonya Maxene Harding, la pattinatrice che per prima riuscì a realizzare un triplo axel.

La sua carriera si interruppe nel 1994 in seguito ad una vicenda grottesca. Per la sua interpretazione, Allison Janney (che interpreta LaVona Golden, madre di Tonya) vinse l’Oscar come migliore attrice non protagonista.

Rai Movie trasmette alle 21.10 il film The Post con Meryl Streep e Tom Hanks e diretto da Steven Spielberg.