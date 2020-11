Mentre i motori del suo ritorno in tv si fanno caldissimi, Al Bano si prepara alla sua nuova avventura a The Voice Senior, dal 27 novembre su Rai 1, che lo vede tra i giudici del format insieme alla figlia Jasmine (nata dall’unione con Loredana Lecciso). Tra le righe dell’atteso appuntamento spunta un retroscena sul passato con Romina Power svelato proprio dal Leone di Cellino: “Lei non capiva“.

Al Bano su Romina: “Lei non capiva“

Mancano poche ore al debutto di The Voice Senior, programma condotto da Antonella Clerici sulla rete ammiraglia Rai dopo la conclusione di Tale e Quale Show, e tra volti più attesi in giuria figurano quelli di Al Bano e di sua figlia, Jasmine Carrisi.

Il Leone di Cellino San Marco è pronto per questa nuova avventura, e si concede ai microfoni del settimanale Nuovo Tv per un’intervista in cui non manca un curioso retroscena che riguarderebbe l’ex moglie, Romina Power: “Lei non capiva perché le canzoni a Sanremo dovessero essere messe a confronto in una gara“.

Insomma, secondo queste parole, per la Power sarebbe stato difficile capire il senso del meccanismo che governa il Festival della Canzone italiana, un dettaglio che lo stesso artista avrebbe messo in luce nel suo intervento sulle pagine della rivista.

Al Bano e Jasmine a The Voice Senior

La notizia della presenza di Al Bano e Jasmine a The Voice Senior, in qualità di giudici del talent, è stata accolta con entusiasmo dai fan ma anche con qualche nota polemica.

Lo stesso Carrisi, dalle pagine di Nuovo Tv, ha ribadito la felicità nell’intraprendere questo percorso televisivo con la figlia e si sarebbe detto pronto a difenderla dagli attacchi degli hater.

Lo show, in onda ogni venerdì in prima serata, dal 27 novembre, vede in scena talenti over 60 accomunati dalla “grande passione e dalle storie straordinarie“, come si legge nel comunicato di Viale Mazzini.

“È la prima volta che mia figlia fa parte di uno spettacolo dove lei è una delle protagoniste: la cosa la rende strafelice“, ha commentato Al Bano, gettandosi alle spalle il tessuto di critiche che hanno incorniciato l’esordio di questa avventura. Tra chi l’avrebbe accusata di essere “raccomandata” e chi la riterrebbe inadatta al ruolo nel programma, papà Al Bano non avrebbe alcun dubbio: “Figlia mia, verrai attaccata ma io ti difenderò sempre“.

