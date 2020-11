Sono trascorsi 4 mesi dal terribile lutto che ha sconvolto la vita di John Travolta, ed è tempo di una dedica speciale che emoziona i fan. L’attore, rimasto vedovo nel luglio scorso, ha scelto di condividere con il suo amato pubblico una foto dolcissima e una dedica rivolta a uno dei suoi grandi amori.

John Travolta, la foto emoziona i fan: “Ti amo“

John Travolta torna a farsi sentire sui social con una dolcissima foto e una dedica rivolta a una delle colonne portanti della sua esistenza, il figlio minore Ben.

L’occasione è speciale: il 10° compleanno del piccolo, il terzo nato dall’unione con moglie Kelly Preston (scomparsa nel luglio scorso dopo una lunga battaglia contro il cancro) a cui ha rivolto un pensiero condiviso sul suo profilo Instagram.

“Buon decimo compleanno mio meraviglioso Ben! Ti amo!“: è a questa breve ma intensa frase che l’attore ha scelto di affidare i suoi auguri al figlio, incorniciando il tenero scatto a due che li vede stretti in un abbraccio.

John Travolta e il figlio Ben su Instagram

L’omaggio alla moglie Kelly Preston dopo la tragedia

“Buon compleanno tesoro!

Ho trovato questa foto del matrimonio di mia madre e mio padre. È stato bello vedere il nostro accanto al loro. Tutto il mio amore, John“.

È con questo romantico pensiero che la star di Holywood ha reso omaggio all’amata moglie nel giorno del suo compleanno, il 13 ottobre scorso. Una ricorrenza in salsa amara per la famiglia Travolta, distrutta dal dolore per la morte dell’attrice.

John Travolta ha scelto di ricordare il loro matrimonio affiancando uno scatto delle nozze dei suoi genitori a una foto che li ritrae, al settimo cielo e pronti a mordere un futuro da favola insieme, nel giorno del loro ‘sì’.

Dedica di John Travolta alla moglie Kelly Preston su Instagram

Sposati dal 1991, Kelly Preston e John Travolta sono rimasti insieme fino alla fine formando una delle coppie più amate e longeve di Hollywood. La moglie dell’attore è morta il 12 luglio scorso, all’età di 57 anni, stroncata da un cancro al seno contro cui lottava da tempo.

Nella loro storia la tragedia per la perdita del primogenito Jett, affetto da autismo e morto nel 2009, appena 17enne.

La coppia, legata da un sentimento profondo e imperituro, ha avuto altri due figli, Ella Bleu e il più piccolo di casa, Ben.