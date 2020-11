Doloroso lutto per Iva Zanicchi che ha annunciato con un breve messaggio la morte del fratello Antonio, 77 anni. Entrambi erano risultati positivi al covid-19 ed erano stati ricoverati in ospedale.

L’annuncio di Iva Zanicchi

Una dolce foto postata sui social: i due fratelli, uno di fianco all’altro, con una Iva Zanicchi sorridente e felice. Un bel momento trascorso insieme che la cantante pubblica su Instagram insieme a un messaggio: “Ciao fratello mio. Ti ho amato come un figlio“. L’ultimo saluto pubblico al fratello che come lei è risultato positivo al Covid.

Il post Instagram di Iva Zanicchi

La cantante e conduttrice tv è stata ricoverata perché positiva al Coronavirus e con una polmonite bilaterale. Dopo il ritorno a casa, ha confessato di sapere come ha preso il Covid. In un’intervista alla Stampa, la Zanicchi ha spiegato: “È entrato in casa e ci ha infettati tutti. Ha presenti quei raduni familiari dai quali viene raccomandato di tenersi lontani? Bene, abbiamo fatto un raduno familiare, per la cresima del nipote di mia sorella“. Sempre dopo le sue dimissioni aveva parlato proprio del fratello: “Voglio dare il mio plasma, ho ancora un fratello all’ospedale di Vimercate, abbastanza grave perché è un grande cardiopatico“.

Il Covid-19 e Iva Zanicchi

“Io, che non sono mai stata depressa, mi scopro a piangere. Mi vengono dei cattivi pensieri. Forse è la cosa peggiore, perché così tu non lotti più“, aveva raccontato ancora. Poi il pensiero era andato ai medici che l’avevano assistita e che lavorano senza sosta: “Non riescono quasi a camminare, non possono andare in bagno perché ci metterebbero un secolo a togliersi le protezioni, quindi non mangiano e non bevono.

Dei martiri“. Poi aveva trovato anche il tempo per una riflessione sul periodo e sulla società: “Eppure la gente non se ne accorge, c’è come un rifiuto…Dopo l’estate c’è stato un rilassamento, forse è captato anche a me, e infatti me lo sono preso“.

