Erano stati tantissimi a rivolgere messaggi d’affetto per l’Aquila di Ligonchio, Iva Zanicchi, in questi giorni ricoverata in ospedale a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute per colpa del Coronavirus a cui è risultata positiva.

Le parole della cantante nonché volto della televisione italiana a distanza di qualche giorno da quelle immagini che tanto avevano fatto preoccupare.

Iva Zanicchi positiva al Covid-19 e ricoverata in ospedale

Era l’inizio di Novembre quando, su Instagram, Iva Zanicchi aveva comunicato ai tanti seguaci sui social di essere risultata positiva al Coronavirus. Un annuncio che subito aveva destato molta preoccupazione essendo la Zanicchi, con i suoi 80 anni, un soggetto particolarmente a rischio.

“Sono positiva da tre giorni – aveva raccontato la cantante e conduttrice televisiva – Non ho perso l’allegria tutto sommato sto bene“.

Davanti ad un peggioramento delle sue condizioni di salute, la Zanicchi era stata trasferita in ospedale da dove si era immortalata lei stessa con tanto di canule al naso, a testimonianza di quanto possa essere aggressivo questo virus che continua a proliferare.

Tantissimi i colleghi del mondo dello spettacolo che erano intervenuto per mandare un messaggio di forza a sostegno della cantante tra cui Alberto Matano, Mara Venier e anche Eleonora Daniele che dal suo salotto di Storie Italiane aveva voluto incoraggiare la Zanicchi: “Iva è forte, ha lanciato un messaggio su tutti i social, non vuole mollare e non ha perso la sua ironia, la sua voglia di scherzare. Ti vogliamo bene“, aveva dichiarato la conduttrice Rai nel corso di una diretta.

Iva Zanicchi dimessa dall’ospedale: “Sono felice“

Qualche giorno dopo il suo ricovero sembrava che le condizioni della Zanicchi potessero permettere le sue dimissioni ma il ritorno della febbre ha compromesso il ritorno a casa: “Sono sempre all’ospedale.

Sono in crisi perchè pensavo di andare a casa e invece mi è tornata la febbre e non mi lasciano andare“, aveva dichiarato la cantante nelle sue stories Instagram.

Ora, a distanza di più di due settimane dalla scoperta della positività al virus, le condizioni di salute della Zanicchi sono migliorate e proprio in queste ore sui social la cantante ha dato annuncio di essere stata dimessa: “Sono uscita dall’ospedale vado a casa – scrive la Zanicchi – volevo ringraziare loro, perché non sono solo eroi, sono PROFESSIONISTI.

Fanno dei grandi sacrifici e non si fermano MAI!Vi auguro ogni bene!!!! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio“, ha scritto la Zanicchi a corredo di un video girato in ospedale insieme ai medici e agli infermieri che l’hanno avuta in cura e che ha voluto ringraziare definendosi felice di poter finalmente tornare a casa.

