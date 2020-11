L’amato conduttore Mediaset Gerry Scotti è stato solamente uno dei tanti volti della televisione che ha dovuto fare i conti da vicino con il Coronavirus. Dopo l’amico Carlo Conti, anche lui risultato positivo e successivamente ricoverato in ospedale a Firenze, anche volti come quello di Paola Perego avevano dato l’annuncio ai fan su Instagram. Critiche erano sembrate le condizioni di Scotti e si è vociferato, in maniera erronea, per lunghe ore su un suo presunto ricovero in terapia intensiva, smentito dall’ufficio stampa.

Dopo una difficilissima settimana, l’annuncio direttamente dalla pagina Instagram del conduttore televisivo.

Gerry Scotti torna a casa dopo il ricovero per Covid-19

“A casa, finalmente“, lo scrive su Instagram Gerry Scotti dopo essere stato ricoverato in ospedale a causa del Coronavirus. Il ricovero risale a non più di una settimana fa e subito dopo era seguita voce di un presunto peggioramento delle sue condizioni cliniche tale da comportare il suo trasferimento in terapia intensiva. Un trasferimento però, nei fatti, mai accaduto e che è stato prontamente smentito dall’ufficio stampa del conduttore. Le sue condizioni, parse subito serie, sono via via migliorate fino alle dimissioni di oggi, giorno in cui il conduttore, immortalandosi nell’androne di casa, ha così voluto comunicare ai fan la lieta notizia.

Anche Alena Seredova è positiva al Covid: come sta

Il primo scatto da casa

“Grazie a tutti voi – ha scritto Gerry Scotti su Instagram, attorniato dall’affetto dei fan – al vostro affetto e grazie a tutti i medici, infermieri e collaboratori di Humanitas che ci hanno creduto prima di me. Un abbraccio a chi ha vissuto insieme a me questa esperienza: non vi dimenticherò“.

Anche Carlo Conti, ricoverato al Careggi di Firenze dopo un peggioramento che non ha più reso idoneo il suo isolamento domiciliare, è stato successivamente dimesso e entrambi, seppur in maniera speciale e straordinaria rispetto alla normalità, sono riusciti a tornare in televisione non venendo meno così ai loro impegni: Tale e Quale Show per Conti e Tu sì que Vales per Scotti.

Gerry Scotti e il primo scatto dopo il ricovero per Covid-19. Fonte: Instagram

Approfondisci

TUTTO su Gerry Scotti

Gerry Scotti ricoverato per Covid, Mara Venier svela come sta: “Ho ricevuto un messaggio”

Covid-19, Gerry Scotti ricoverato in terapia intensiva, poi arriva la smentita