“Volevo essere io a dirvelo: ho contratto il COVID-19“, aveva scritto su Instagram Gerry Scotti ormai molti giorni fa. Successivamente aveva anche rassicurato i fan rivelando di stare abbastanza bene, ma nelle scorse ore è emerso che il conduttore avrebbe passato alcuni giorni in terapia intensiva per difficoltà respiratorie.

Gerry Scotti in terapia intensiva

Stando a quanto rivela TPI, Gerry Scotti sarebbe ricoverato in un ospedale milanese da ormai dieci giorni proprio a causa del Covid-19. Ma non solo, il conduttore sarebbe stato anche alcuni giorni in terapia intensiva a causa di alcune difficoltà respiratorie.

La situazione però sarebbe andata progressivamente migliorando, tanto che nelle ultime ore sarebbe stato trasferito in un altro reparto. Ora sul profilo Instagram del conduttore nessuna notizia e ai fan non resta che attendere.

Gerry Scotti racconta il covid-19

“Sto abbastanza bene e la prima cosa che desidero dire è che voglio essere davvero vicino a coloro che in questo momento sono malati di Covid“, aveva raccontato durante una intervista al Corriere della Sera alla fine di ottobre. In quei giorni Gerry Scotti aveva anche cercato di capire come avesse potuto contagiarsi: “Sono stato rigorosissimo“, raccontava, “In famiglia siamo al limite del paranoico.

Non vedo gli amici e non vedo perfino mio figlio“. Il conduttore aveva scoperto di essere positivo grazie al suo lavoro: “Sarei dovuto andare a Roma in treno per registrare Tu si que vales e naturalmente noi dobbiamo stare controllati, quindi sabato mattina ho fatto il tampone e sono risultato positivo“.

I sintomi allora sembravano essere sotto controllo: “Mi sento le ossa rotte, ho un po’ di febbriciattola, mal di testa e un po’ di tosse.

Direi che sono fortunato. Se me lo faccio così il Covid è decisamente sopportabile. Io comunque non mollo. Registro da casa e ribadisco a tutti: prudenza a chi non ha il Covid e coraggio a chi l’ha preso“, aveva concluso.

