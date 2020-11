Questa seconda ondata di Coronavirus in Italia continua a colpire in modo decisamente più massiccio della prima. Lo fa anche nel mondo dello spettacolo: sono decine ormai i volti noti del panorama italiano colpiti e ammalati di Covid-19. Dopo i ricoveri di personaggi illustri come Carlo Conti e Gerry Scotti, ora arriva anche la notizia della positività al virus di Alena Seredova.

Alena Seredova positiva al Covid-19

L’ex moglie di Gianluigi Buffon ha scelto Instagram, per annunciare ai suoi fan la notizia che anche lei, come molti, è risultata positiva al Coronavirus.

Una foto tutt’altro che sorridente, con occhi stanchi, ma al di là dell’aspetto le sue condizioni sembrano essere buone. Come dichiara lei stessa, Alena Seredova è positiva e asintomatica.

“Nonostante sia stata davvero molto attenta – ha detto nel post in italiano e in ceco – ho incontrato questo sgradito inconveniente“. La showgirl e modella ha poi aggiunto: “Sono a casa isolata e spero che tutto questo passi presto. Per me e per tutte le persone più in difficoltà di me. Teniamo duro“. Tante le manifestazioni di supporto alla Seredova: da Beatrice Valli a Valeria Graci, sotto il suo post sono presenti centinaia di messaggi di supporto.

Il post di Alena Seredova

Gli altri vip colpiti dal Covid

Quello della Seredova, come detto, non è l’unico grande nome colpito dal Coronavirus. In questi giorni, ha fatto notizia il ricovero in ospedale di Iva Zanicchi, così come quello di Carlo Conti. Anche Gerry Scotti è finito in ospedale, ma mai in terapia intensiva come in un primo momento era stato riportato.

Molto peggio, purtroppo, è andata a Stefano D’Orazio, il batterista e cantautore dei Pooh.

Nei giorni scorsi è morto in ospedale, dopo essere stato ricoverato proprio per Covid-19. Come in molti casi, anche D’Orazio aveva patologie pregresse. La sua morte è stata salutata dalla folla presente ai suoi funerali, in piazza del Popolo a Roma.

Approfondisci

TUTTO su Alena Seredova

Alena Seredova e la sofferta nascita di Vivienne: “Ero preoccupata”

Alena Seredova, 6 anni fa la rottura con Gigi Buffon: la verità della modella