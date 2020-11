Nelle scorse ore Carlo Conti, assente nel corso dell’ultima puntata del suo Tale e Quale Show per colpa del ricovero in ospedale dovuto alla sua positività al Covid-19, è stato dimesso dall’ospedale. Il conduttore era stato ricoverato al Careggi di Firenze nel reparto di malattie infettive a causa di un peggioramento delle sue condizioni di salute. Dopo le dimissioni, una piccola sorpresa di Francesca Vaccaro, sua moglie, che lo stava aspettando a casa.

Carlo Conti dimesso dall’ospedale

Ad annunciare le dimissioni dall’ospedale di Firenze è lo stesso Carlo Conti che su Instagram scrive: “Verso casa!!!

Home sweet home“, la didascalia in allegato a un selfie in cui lo si vede con la mascherina sul viso, in auto, verso casa.

La sorpresa di Francesca Vaccaro

“Torta di mele per festeggiare il ritorno a casa del mio amore!“, scrive su Instagram Francesca Vaccaro. La moglie di Carlo Conti pubblica la foto di una torta preparata per festeggiare il ritorno a casa del conduttore. “Ma l’isolamento continua e non ci si può abbracciare“, sottolinea ancora nello stesso post decisa comunque a sottolineare l’importanza delle precauzioni.

“Questa cosa distrugge… ma sta bene e questo è l’importante! Piano piano si vede la luce, ma rimane un vuoto dentro: che mondo stiamo vivendo?“, conclude con una domanda che è un invito a pensare e ragionare sul periodo e la crisi.

Post su Instagram di Francesca Vaccaro

Carlo Conti e Francesca Vaccaro

Una coppia solida quella formata da Carlo Conti e Francesca Vaccaro. I due hanno festeggiato qualche mese fa 8 anni di matrimonio. I due si sono sposati il 16 giugno del 2012 e dal loro amore è nato il figlio Matteo.

