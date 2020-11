Liete notizie per l’amato conduttore toscano Carlo Conti, assente nel corso dell’ultima puntata del suo Tale e Quale Show per colpa del ricovero in ospedale dovuto al Coronavirus. Come si era appreso anche dal suo profilo Instagram, di fronte ad un peggioramento delle sue condizioni di salute per permettere ai medici di poterlo seguire in maniera costante, il conduttore era stato ricoverato al Careggi di Firenze nel reparto di malattie infettive.

Di questi momenti la notizia delle sue dimissioni.

Carlo Conti, positivo al Covid e ricoverato in ospedale a Firenze

Dopo un forte spavento Carlo Conti torna a casa: l’annuncio era arrivato appena una settimana fa quando l’amato conduttore Rai aveva annunciato sui social di trovarsi in isolamento domiciliare a casa dopo essere risultato positivo al Covid-19.

Dopo qualche giorno trascorso nel proprio domicilio, da dove aveva condotto una puntata di Tale e Quale Show in extremis, le condizioni di salute del conduttore erano però peggiorate e giudicate incompatibili con il solo isolamento domiciliare.

L’annuncio delle dimissioni: “Verso casa“

Per questa ragione i medici avevano optato per il suo trasferimento in ospedale dove è stato tenuto sotto severo monitoraggio per qualche giorno.

Ora sempre attraverso il suo profilo social arriva la notizia delle sue dimissioni. “Verso casa !!! Home sweet home“, scrive Carlo Conti su Instagram allegato un selfie in cui si è immortalato con la mascherina sul viso effettivamente lungo la strada che presumibilmente separa il Careggi da casa sua . Tantissimi i messaggi arrivati in suo sostegno da parte dei colleghi tra cui si notano Caterina Balivo, Paola Turci, Raoul Bova, Lorella Cuccarini e anche Tiziano Ferro.

