Sono trascorsi pochi giorni dall’annuncio della sua positività al Coronavirus, e per Carlo Conti cambia il quadro del faccia a faccia con il Covid-19. Il conduttore lancia un messaggio che preoccupa i fan: le sue condizioni sarebbero peggiorate e non è più asintomatico.

Carlo Conti e il Covid: “Ora i sintomi ci sono tutti“

Peggioramento per Carlo Conti, positivo al Coronavirus e ora impegnato in un faccia faccia più duro con il Covid-19. Ad annunciare l’evoluzione delle sue condizioni è lo stesso conduttore di Tale e Quale Show, con un messaggio su Instagram che non è passato indifferente all’occhio di fan e colleghi.

“Voglio essere io a comunicarvi che purtroppo sono risultato positivo al Covid. Sono a casa, praticamente asintomatico, ma sotto controllo medico“: così, qualche giorno fa, Conti aveva spiegato il suo stato di salute al pubblico dopo l’esito del tampone, ma ora la situazione sarebbe decisamente diversa e i sintomi si sarebbero fatti sentire.

“Ora i sintomi ci sono tutti (e anche troppi!!) questo Covid è una brutta bestia. Ma tra tutte le medicine questo bigliettino è la più potente“.

Sono le parole del presentatore su Instagram, a riferire quanto accaduto nelle ultime ore nell’ambito della sua battaglia contro l’infezione e a sottolineare come l’amore della sua famiglia sia fondamentale in questo particolare momento. “Ti amiamo babbo!“, si legge nel dolce biglietto firmato dai suoi Matteo e Francesca.

Post di Carlo Conti su Instagram – Fonte: Instagram/Carlo Conti

Anche Alessandro Cattelan positivo

L’ultimo aggiornamento ha aperto a un fiume in piena di commenti di affetto e sostegno sui social per Carlo Conti, ma nelle scorse ore un altro nome noto è finito nel lungo elenco di vip colpiti dal Coronavirus.

Pochi giorni dopo l’annuncio di Carlo Conti e quello di Gerry Scotti su Instagram, Alessandro Cattelan ha rivelato di aver contratto il Sars-CoV-2 con un post sulla sua pagina social: “Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato“.

Di ieri, 2 novembre, la notizia della positività di Francesco Totti e Ilary Blasi.

L’ex capitano della Roma – colpito dal recente lutto per la morte del papà Enzo – avrebbe manifestato alcuni sintomi, a differenza di sua moglie, attualmente asintomatica. Le sue condizioni sarebbero in via di miglioramento.

Approfondisci

TUTTO SU CARLO CONTI

Carlo Conti: le novità del ritorno in tv

Coronavirus, positivo anche Rocco Siffredi