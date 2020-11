Ormai il pubblico sa che Carlo Conti è positivo al covid-19, lo aveva annunciato lui stello sui social, e qualche giorno fa aveva rivelato che le sue condizioni di salute erano peggiorate e non è più asintomatico. Il pubblico lo ha visto condurre la scorsa puntata di Tale e Quale Show direttamente da casa sua, con l’ausilio di un televisore messo sul palco. Ora però le cose cambiano ancora.

Carlo Conti non ci sarà a Tale e Quale Show

Ora che le sue condizioni di salute sono peggiorate, Carlo Conti deve fare un piccolo passo indietro.

I numeri del covid-19 in Italia sono sempre più alti e in molti si trovano in isolamento in casa. Anche Carlo Conti questa volta deve rinunciare alla puntata di Tale e Quale Show che avrebbe dovuto condurre. Una scelta obbligata viste le condizioni di salute, ma non lascia la trasmissione sola.

Chi sostituisce Carlo Conti a Tale e Quale Show

Nei momenti di difficoltà, le famiglie si uniscono e vengono in aiuto. Succede anche alla famiglia lavorativa di Carlo Conti: questa sera infatti si affiancheranno alla conduzione i 3 giudici sempre ospiti della trasmissione: Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme.

Oltre a loro 3, ci sarà anche l’ormai iconico Gabriele Cirilli. Insomma, Carlo Conti non ci sarà, ma gli amici e colleghi faranno le sue veci durante la nuova puntata che andrà in onda questa sera venerdì 6 novembre 2020.

Tale e Quale Show, le imitazioni di questa sera

Questa sera i migliori imitatori delle ultime edizioni si succederanno sul palco per una nuova sfida. Virginio diventerà Franco Simone, Barbara Cola vestirà i panni di Anastacia e Jessica Morlacchi interpreterà Katy Perry.

Francesco Monte, che tanto era piaciuto durante la sua edizione, imiterà Raf; Lidia Schillaci diventerà Antonella Ruggiero e Carolina Rey vestirà i panni di Geri Halliwell. A Sergio Muniz il compito di imitare David Bowie, mentre Giulia Sol sarà Anna Tatangelo. Compito importante poi per Agostino Penna e Pago che dovranno diventare Renato Zero.