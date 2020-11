Dopo la notizia della positività al Coronavirus di Iva Zanicchi, la cantante e conduttrice ha pubblicato un video in cui ha aggiornato sulle sue condizioni. La Zanicchi è infatti ricoverata in ospedale per una polmonite e, nel video, si mostra con le canule per l’ossigeno addosso. Per lei arriva il sostegno e il messaggio di numerosi colleghi.

Covid-19, Iva Zanicchi ricoverata in ospedale

Solo pochi giorni fa, Iva Zanicchi annunciava di essere positiva al Coronavirus. Tuttavia, la cantante rassicurava sulle sue condizioni: “Non ho perso l’allegria tutto sommato sto bene” ha detto.

E ancora: “Purtroppo l’Italia è piena, l’importante è stare attenti, non uscire, io non esco più di casa ci mancherebbe altro né io né i miei famigliari. Purtroppo l’ho attaccato anche ad una mia sorella“.

Ora, invece, il nuovo messaggio tramite il suo profilo Instagram. “Sono finita in ospedale a Vimercate, ho la polmonite bilaterale” confessa Iva Zanicchi. Poi aggiunge: “Sono fiduciosa, sono gli altri che mi dicono ‘vedrai che ce la farai’, questo mi spaventa: io so che ce la farò però sentirselo dire…”. Nel video, dà spazio anche agli infermieri che la stanno curando, e a loro chiede fuori dai denti: “Secondo voi morirò?

“. Coro di “No” dai sanitari.

Le parole di Jonathan e Alberto Matano

Nel corso delle ultime ore, dopo la notizia del ricovero della conduttrice e cantante, sono stati molti i messaggi di sostegno alla Zanicchi. A Detto Fatto, Jonathan Kashanian ha rivelato di aver sentito Iva poco prima del ricovero: “L’ho sentita pochi giorni fa e mi ha lasciato un vocale per dirmi che si era ammalata di coronavirus ma all’inizio era sorridente perché l’aveva presa bene.

Adesso invece è stato necessario il ricovero in ospedale“. Sia lui che Bianca Guaccero le hanno augurato una pronta guarigione.

Più preoccupato, invece, è sembrato Alberto Matano. Nel corso della puntata di oggi di La Vita in Diretta, Matano ha mostrato il video dall’ospedale della Zanicchi, per poi aggiungere: “Abbiamo voluto vedere questo contributo perchè ci fa capire come, da un momento all’altro, le condizioni di ognuno possano peggiorare“.

